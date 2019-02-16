Як заощадити на житлі в подорожі: топ-5 способів

Ці прості поради допоможуть вам мінімізувати витрати на проживання за кордоном

Во время путешествий, особенно за границей, одной из самой больших статей расходов являются траты на оплату жилья. В некоторых странах цены в отелях весьма кусаются, однако есть несколько способов сэкономить. Вот топ-5 советов, которые помогут вам избежать лишних расходов на жилье. Они были опубликованы на страничке тревел-сообщества "Ветер дует" в Instagram.

5 способов, как сэкономить на проживании в путешествии:

⠀

1. Сравните цены

Проверьте цены на разных сервисах для бронирования жилья. Из-за высокой конкуренции сервисы иногда снижают комиссию, чтобы клиент выбрал именно их услуги.

2. Следите за акциями и скидками

Сети отелей и сервисы бронирования жилья часто предлагают скидки и акции на бронирование номеров. Если бронировать номер заранее, тоже можно получить скидку.



⠀

Фото: (pixabay.com)⠀

3. Скидка $34 от AirBnb на первое бронирование

AirBnb дает скидку на первое бронирование, которая не имеет срока годности - можете использовать ее в любой момент.

⠀

4. Last minute предложения

Бывает, что планы меняются, а отель не возвращает деньги, уплаченные за бронь. В таком случае людям, которые забронировали номер, выгодно вернуть себе хотя бы часть денег и отдать номер со скидкой.



Фото: (pixabay.com)⠀



5. Торгуйтесь на месте

Для опытных путешественников есть еще один способ получить скидку. Если вы не забронировали жилье, можете прийти прямо в отель и попросить скидку на номер. Если в отеле будет не много жителей, то им будет выгодно заселить вас за любую цену, чем не заселить совсем.

Напомним, ранее мы писали, как вместить все в ручную кладь.

А также сообщали, что эксперты популярной социальной сети Instagram определили самое счастливое место на планете - им стал Диснейленд в столице Японии Токио. Кстати, результат высчитывался, основываясь на количестве позитивных эмодзи на фотографиях, отмеченных пользователями на отдельно взятой геолокации.

Кстати, Злата Огневич рассказала об особенностях отдыха на Бали.