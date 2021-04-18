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Сьогодні нічого не купуйте: яке свято 18 квітня і що обов'язково треба зробити

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 06:54
Сьогодні нічого не купуйте: яке свято 18 квітня і що обов'язково треба зробити Фото: купола Михайлівського Золотоверхого монастиря (РБК-Україна)
Автор: Lite

18 квітня 2021 року православні відзначають день Феодула Вітрогона. Народне свято отримало назву в пам’ять про мучеників - диякона Агафопода та читця Феодула. Саме сьогодні починають дути теплі весняні вітри.

Що не можна робити сьогодні, усі традиції, прикмети та обряди, а також у кого іменини 18 квітня - читайте далі в нашому матеріалі.

Що треба робити сьогодні

  • Господині сьогодні обов’язково повинні розпочати велике прання і висушити все на вулиці на вітрі. Він зарядить речі своєю силою, і всі в родині будуть здоровими.
  • Також потрібно повністю провітрити житло, зробивши протяг.
  • 18 квітня треба потайки робити добрі справи й вони повернуться людині сторицею. При цьому не вихваляйтеся, бо вони "не зарахуються".
  • Наші предки вважали, якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити сьогодні

  • Сьогодні не можна проводити будь-які операції та відвідувати стоматолога.
  • Не варто також здійснювати великі покупки, адже, швидше за все, вони будуть марними.

Традиції, повір'я і народні прикмети 18 квітня

Згідно з повір’ями, сьогоднішній вітер володіє великою магічною силою. З цього дня у будинках відчиняли навстіж вікна і запускали в будинок протяги.

Якщо на околиці все чітко чується - незабаром слід чекати негоди і вітряної погоди.

День теплий і безвітряний, а вночі стає прохолодно - варто чекати стійкої гарної погоди.

Глухарі токують - швидше за все, найближчим часом погода покращиться. А якщо птахи мовчать - буде негода.

Сніг 18 квітня залишився в яру розміром з корову - пора виходити на ріллю і братися за роботу.

Наші предки вважали, що саме 18 квітня встановлюються теплі дні, які тим не менш можуть перемежовуватися з негодою і дощами.

Якщо у відкрите вікно залетить птах - це погана прикмета. Щоб нейтралізувати її, треба зловити птаха, дев’ять разів прочитати "Отче наш", потім випустити його в вікно і сказати при цьому: "Що приносив з собою забирай назад".

Іменинники 18 квітня

Сьогодні іменини святкують: Олексій, Георгій, Михайло, Микола, Платон, Самсон, Семен, Федора.

Раніше ми писали про всі свята, вихідні та робочі дні у травні 2021 року, і чому цей місяць стане унікальним.

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