Щасливі Меган Маркл і принц Гаррі відвідали кінний клуб в Марокко (відео)

Це вже останній день королівського туру Меган і Гаррі в Марокко

Меган Маркл и принц Гарри продолжают свой трехдневный тур по Марокко. Напомним, что это будет последний заграничный тур королевской пары перед рождением их долгожданного первенца в конце апреля. Поэтому сейчас пара наслаждается поездкой, а СМИ спешат запечатлеть буквально каждый шаг Меган и Гарри.

Последний день тура по Марокко герцог и герцогиня Сассекские решили провести в Королевском марокканском конном клубе Dar Essalam. Чтобы узнать больше о программе страны по поддержке детей с ограниченными возможностями посредством конной терапии.

Трехдневный визит Гарри и Меган в Марокко заканчивается в понедельник, 25 февраля, и они также увидят, как пара марокканских детей готовит блюдо из кулинарной книги Гренфелла, которую так любит герцогиня Меган.

Меган и Гарри в конному клубе Dar Essalam (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Журналисты отмечают, что Меган и Гарри, несмотря на загруженные дни в Марокко, пребывают в приподнятом настроении.

Они прибыли на конюшню одетые в повседневную, совершенно обычную одежду, держась постоянно за руки. И время от времени поглаживая своенравных питомцев клуба Dar Essalam. Меган выбрала зеленую ветровку, тельняшку и черные штаны.

К слову герцог и герцогиня Сассекские обожают конные прогулки. Конечно, в связи с положением Меган Маркл она вынуждена на время отказаться от подобного спорта. И все же пара достаточно часто проводила время на поле с любимыми лошадьми.

Напомним, во время второго дня пребывания в Марокко принц Гарри и Меган Маркл посетили школу-пансионат, где у девочек 12-18 лет есть возможность получить среднее образование, что являестя проблемой для женщин Марокко. Здесь, в пансионате, Меган сделали тату хной на удачу.

А вечером для герцога и герцогини Сассекский посол Великобритании в Марокко организовал торжественный прием. Для официального выхода Маркл выбрала роскошное платье от Dior, сшитое специально для беременной герцогини.