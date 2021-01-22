Найкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіність

Ізраїльська модель і актриса Яель Шелбія очолила щорічний список "100 найкрасивіших облич року". Вона отримала свій титул змінивши на першому місці шестирічну Тілан Блондо. 19-річна красуня зізналася, що після перемоги вона стала жертвою тролінгу через зовнішність.

Яель Шелбія розповіла, що навіть не знала про свою участь у великому конкурсі та була дуже здивована своїй перемозі. Про це пише The Sun.

"Я була дуже здивована, я навіть не знала, що беру участь у цьому конкурсі. Це дуже зворушливо і приємно. Я не знаю, чому обрали мене, я думаю, що краса настільки індивідуальна, і всі жінки красиві. Це було захопливо і прийшло в потрібний час. Минулий рік був дуже складним для всіх нас", - повідомила модель.

Фото: instagram.com/yaelshelbia

Однак подібна популярність принесла дівчині не тільки захоплення і купу шанувальників, а й цькування в соціальних мережах через зовнішність. Яель зізналася, що її завалили повідомленнями романтичного змісту, але серед них було багато неприємних.

"Я отримала величезну кількість підтримки та любові, і послання від людей, які були дуже неприємні. Вони говорили звичайні речі, які говорять ненависники. Я вважаю, що красивою людину роблять таким доброта, скромність і позитив. Коли ти хороший, це проявляється у твоїх очах, які ніколи не брешуть", - додала модель і зізналася, що в соціальних мережах їй продовжують писати гидоти, але вона вже не звертає на них уваги.

Шелбія зазначила, що в її житті все прекрасно і вже майже рік вона у стосунках з 36-річним Брендоном Корффом, онуком мільярдера Самнера Редстоуна.

Фото: instagram.com/yaelshelbia

Варто відзначити, що Корфф так хотів побачити кохану, що порушив усі правила карантину і прилетів в Ізраїль, а потім був депортований. Яель чекає закінчення обмежень, щоб знову полетіти в Лос-Анджелес.

Вона зросла на півночі Ізраїлю в скромній ортодоксальної єврейської сім'ї.

"Я почала працювати моделлю, коли мені було 16 років. Мої друзі вирішили, що мені потрібно зробити сторінку в Instagram і самі її створили від свого імені. Місцевий фотограф помітив мої знімки та запропонував зробити фотосесію. Так я стала моделлю, а потім переїхала в Тель-Авів", - зізналася дівчина.

На момент отримання свого титулу Яель проходила обов'язкову військову службу у ВПС Ізраїлю.

Фото: instagram.com/yaelshelbia

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