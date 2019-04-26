Для саги "Чуже життя" каналу "Україна" акторів зістарили на 20 років

9 травня телеканал "Україна" покаже прем'єрну 12-серійну стрічку "Чуже життя" виробництва компанії Star Media. Дії фільму розгортаються протягом драматичних 16 років – з 1939 по 1955 рік. Це сага про кохання чотирьох героїв, яким належить зіткнутися з найстрашнішим випробуванням – війною і повоєнними репресіями.

Головні герої картини – син директора великого заводу Віктор, вихованець дитбудинку Сергій, скромна продавчиня Поліна і яскрава актриса Любов. Їх долі переплелися для того, щоб проявити найкращі і найгірші людські риси. Один вижив у концтаборі, але змушений жити під чужим іменем. Другий став героєм війни, але змушений брехати своїй дружині, щоб її не втратити. Обом жінкам доводиться приховувати свою минулу любов, щоб знайти собі місце в сьогоденні.

"Це людська сага про кохання, про зламані долі героїв, про той непростий час, у якому їм довелося жити. За 12 серій герої проживають близько 20 років", – розповідає про фільмі його режисер Олег Фомін.

Кадр з кіносаги "Чуже життя"

Зйомки картини проходили в Києві, Київській та Чернігівській областях і тривали близько півроку. На екрані вхід в Національний художній музей України перетвориться в парадне театру, де працює одна з героїнь серіалу. Також глядачі побачать, як одна з найкрасивіших будівель столиці – Київський театр опери і балету для дітей – виглядало майже 100 років тому.

Головні ролі в картині виконали актори Сергій Стрельников, Олеся Фаттахова, Ілля Малаков і Катерина Астахова.

"Мій персонаж – мажор того часу. Нахабний, самовпевнений. Віктор закоханий і вважає, що якщо є мета, то немає ніяких перешкод. Те, що дівчина невільна, його абсолютно не стримує, – характеризує свого героя актор Сергій Стрельников. – Зізнаюся, мені не дуже подобається міркувати про персонажа, набагато цікавіше, яким глядач його побачить, як оцінить його дії. До того ж, я сам до кінця не знаю, яким вийшов Віктор... Він не проста людина і його дійсно було цікаво грати".

Актор Сергій Стрельников

Особливе завдання – передати на екрані події і обстановку 80-річної давнини – стояла перед художником-постановником серіалу. Для оформлення квартир головних героїв знадобилося дві семитонних вантажівки антикварних меблів. Приміром, у актриси Любові в кімнаті просто мусить бути красиве трюмо. Поліна шиє вдома, для неї шукали швейну машинку "Зінгер". Деякий реквізит відшукати в Україні не вдалося – довелося замовляти з Америки.

"Моя героїня Поліна – звичайна дівчина того часу з певними талантами. Вона добре шиє. До того ж, у неї прекрасний смак, – говорить актриса Катерина Астахова. – Мені дуже сподобалися її вбрання. Обожнюю історію, я велика фантазерка, поринаю в це все і вірю, що перебуваю в пропонованих обставинах. У моєї Поліни були такі красиві спідниці з завищеною талією, об'ємними стегнами. Такі з легкістю можна надіти і сьогодні".

Актриса Катерина Астахова

Також в картині знялися Дмитро Сарансков, Юрій Шликов, Світлана Зельбет, Олег Фомін, Ганна Васильєва, Олександра Польгуй, Людмила Загорська, Оксана Жданова та інші популярні артисти. Оператор-постановник фільму – Андрій Йосипів, художник-постановник – Лариса Жилко. Виробництвом 12-серійної картини займалася компанія Star Media.