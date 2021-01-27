Розкішний особняк Ротару в сосновому гаю під Києвом показали на відео

Софія Ротару володіє розкішним особняком поруч з Києвом. 73-річна народна артистка в період пандемії багато часу проводить у своєму заміському будинку. У мережі з'явилося відео з ділянкою співачки, зроблене з висоти пташиного польоту.

Елітний особняк в селі П'ятихатки (за Конча-Заспою і поруч з селом Козин) має площу 1412 квадратних метрів. Будинок тут вона купила ще 15 років тому. Тоді це був дерев'яний зруб, який обклали цеглою, зробивши вигляд більш респектабельним, пише "Страна".

Особняк Софії Ротару під Києвом (скрін відео)

Будинок естрадної зірки причаївся в сосновому гаю, і на опублікованих кадрах навіть можна побачити пробігаючих білок. На своїй ділянці артистка висадила блакитні ялини і туї. Вона одного разу зізналася, що дуже любить копатися в саду.

"З труби над камінним залом йшов дим, а у дворі був припаркований білий Range Rover співачки", - розповідають журналісти.

Софія Ротару багато часу проводить в особняку під Києвом (скрін відео)

Разом зі співачкою живе син Руслан, невістка Світлана і онучка Соня.

Нині поруч з будинком Софії Ротару ведеться масштабне будівництво палацу, а серед сусідів - тільки "важливі" люди.

Особняк Софії Ротару у П'ятихатках (відео: YouTube/Країна)

Крім елітного особняка під Києвом, артистка володіє розкішною чотирикімнатною квартирою в самому центрі столиці, де у вітальні красується люстра з кристалів Swarovski.

Також у артистки є вілла-готель в Криму, але цією нерухомістю офіційно володіють її син і невістка, схоже проблеми. Подейкують, що Софія Михайлівна вже шукає покупця для своєї елітної "Вілла Софія". Квартиру в Ялті біля самого моря артистка продала близько двох років тому.