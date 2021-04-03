Батьківська субота 3 квітня: що суворо заборонено робити в цей день
Свято 3 квітня 2021 року співпадає з однією з батьківських субот Великого посту, коли прийнято поминати рідних і близьких, які покинули цей світ. Крім того в цей день відзначають день Кирила Катанського (Сицилійського), який був єпископом і святителем. В народі - просто Кирила Катаника.
Що можна і не можна робити в цей день, яких традицій важливо дотримуватися, головні прикмети 3 квітня. Про все це і не лише - читайте нижче в нашому матеріалі.
Ця батьківська субота є третьою в православному календарі на 2021-й рік. Під час Посту таких днів всього три - на другий (27 березня), третій (3 квітня) і четвертий (10 квітня) тиждень. Справа в тому, що під час Чотиридесятниці щоденні панахиди та літії не проводяться, тому встановлені спеціальні дні, коли можна молитися за померлих.
Важливі традиції батьківської суботи
У цей день прийнято вранці відвідувати храми, де проводиться заупокійна божественна літургія, а після неї - загальна панахида. Парафіяни передають священнослужителям записки з іменами покійних близьких і моляться за їх упокій.
В храм заведено приносити на освячення пісні продукти, які роздають усім охочим. Нужденним подають милостиню, щоб вони помолилися за померлих.
Після храму прийнято ходити на цвинтар і поминати там рідних і близьких. При цьому потрібно прибрати могилки напередодні, і не влаштовувати "бенкетів" на кладовищі.
За упокій душі рідних і близьких помолитися можна і вдома, якщо не вдалося відвідати храм і цвинтар.
Після молитви можна організувати сімейний поминальний обід, звичайно ж дотримуючись правил Великого посту.
Що не можна робити 3 квітня
В цей день не можна виконувати важку роботу по дому.
Також у батьківську суботу не можна відмовляти у милостині нужденним.
На кладовищі не можна підіймати з землі впущену річ.
Категорично заборонено в цей день підвищувати голос на крик і лаятися. Тих, хто порушить заборону, чекає нещастя.
Крім того, у батьківську суботу не можна вінчатися, влаштовувати гучні застілля.
Після вечері не можна прибирати зі столу - у народі вірили, що померлі родичі прийдуть вночі поїсти
Не можна 3 квітня спостерігати за зірками, що падають - це до неприємностей.
Прикмети цього дня
- Гроза 3 квітня - чекайте багатого врожаю.
- Сині хмари на небі - до теплої погоди, але з дощем.
- Якщо багато березового соку - буде багато дощів.
- Теплий і ясний день - провісник сухого і вітряного літа.
- Якщо в цей день ще лежить сніг - чекайте поганого літа.
Всі батьківські суботи за православним календарем на 2021 рік:
6 березня була Вселенська м'ясопусна батьківська субота. Вона відзначається в останню суботу напередодні Великого посту.
27 березня, 3 квітня, 10 квітня - Батьківські суботи під час Великого посту.
11 травня - Радониця, яка відзначається на 9-й день після Великодня. Вважається основним поминальним днем.
19 червня - Троїцька Вселенська батьківська субота, відзначається напередодні Святої Трійці.
6 листопада - Дмитрівська батьківська субота - на честь мученика Дмитра Солунського, остання в році.
Нагадаємо, що Великий піст розпочався 15 березня і триватиме до 1 травня. Раніше ми писали про головні традиції і пісне меню Чотиридесятниці, а також кому не можна його дотримуватися.