Розкриваємо потенціал: Настя Каменських назвала дієвий спосіб підвищення самооцінки

Настя Каменських на карантині щодня радує шанувальників мотиваційними і корисними постами, які допомагають розкрити потенціал і стати кращою версією себе. Співачка запустила спеціальний онлайн-курс "Життя в стилі NK" і тепер на регулярній основі ділиться своїм досвідом, а також дає завдання шанувальникам, які допомагають їм краще засвоїти пройдений матеріал. Сьогодні, 26 квітня співачка розповіла про те, як підвищити свою самооцінку та розкрити таланти.

Кожен день тижня присвячений певній колірній гамі. Кольором неділі зірка назвала помаранчевий і запропонувала шанувальникам наповнюватись енергією від сонячного відтінку.

Співачка також запевнила, що кожна людина – унікальна і наділена своїм особливим талантом, але іноді забуває про це, тому важливо зробити все, щоб розкрити свій потенціал по максимуму. Настя нагадала, що перший крок на шляху до цього - зміцнення і підвищення самооцінки.

Вона зазначила, як важливо, щоб перед очима було нагадування про досягнення та особисті перемоги, а також кращі і надихаючі моменти життя. Настя також запропонувала створити спеціальний плакат. який допоможе в цій справі.

"Такі речі допомагають згадати про те, скільки ми вже пройшли і досягли і вселити впевненість, що нам все під силу! Для цього ми створимо плакат-візуалізацію себе та своїх досягнень. Нам знадобиться ватман, на якому ми розмістимо:

фото, на яких ми дуже собі подобаємося

фото, на якому зображені найприємніші моменти

дістаємо свої запорошені дипломи, грамоти і нагороди

роздруковуємо скріни самих приємних повідомлень, які ми отримували

записуємо наші досягнення і таланти! Навіть самі щоденні. "Печу найсмачніші млинці!", "Пишу круті тексти", "Завжди знаходжу потрібні слова підтримки" і так далі

Якщо ватману немає, можна зробити цю візуалізацію на дверях або стіні (але тільки не псуйте майно). Або створіть окремий файл з усіма фото, картинками та текстом на комп'ютері або телефоні.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Головне, щоб у складний момент, коли здаватиметься, що не впораєшся або ні на що не здатен, ти подивився на цей колаж і згадав про свій потенціал і зрозумів, що все у тебе вийде, адже стільки всього ти вже пройшов і досяг!" - написала вона.

Нагадаємо, що Настя Каменських поділилася ефективними способами зміцнення стосунків.