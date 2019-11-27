Подорож до Санти: у Києві на Софійській площі відкриють телепорт у Лапландію

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Локація буде працювати протягом усіх зимових свят

Цієї зими кияни та гості міста зможуть відправитися в інтерактивну подорож у світ Санти – «Лапландія 360». Організатори підготували абсолютно нове видовищне новорічне шоу-подорож з ефектом повного занурення, яке можна буде відвідатибіля головної ялинки країни на Софійській площі. Технологічний проект, який відкриє новий погляд на традиційне свято, відкриється вже 14 грудня і буде приймати гостей протягом усіх зимових свят – до 12 січня включно.

Унікальний для України проект «Лапландія 360» поєднає динамічний захопливий сюжет, казкових персонажів і новорічний настрій із сучасними технологіями: голографічними проекціями, анімацією, звуковими і світловими ефектами.

Шоу буде відбуватися у спеціальному сучасному просторі площею 150 кв. м. Тут гості опиняться у світі Санти XXI століття і побачать, як змінився цей обожнюваний всіма герой новорічних свят. А провідником тут стане ельф Ейнар, який покаже шлях до епіцентру всіх див на планеті – до серця Лапландії. Під час інтерактивного туру гості зустрінуть незграбного помічника Санти – чарівного рогокота Роберта, який своїми витівками здатний розвеселити кожного. Віртуальні казкові персонажі покажуть, як ельфи готуються до свята напередодні Нового року, і познайомлять відвідувачів із Санта Клаусом. Він же розповість своїм гостям, як загадати бажання так, щоб у 2020 році вони точно здійснилися.

Шоу «Лапландія 360» розроблено компанією Starlight Entertainment у партнерстві з Magic Innovations. «Ми першими в Україні об'єднали ряд сучасних технологій, серед яких 3D-mapping, голограми, графічні проекції, на одній локації і покажемо їх широкому загалу, – розповідає Наталія Гончар, директор компанії Starlight Entertainment. – Впевнені, що ця інтерактивна подорож здивує та захопить відвідувачів різного віку. Видовищність і динамічність шоу, а також гумор, яким доповнений сюжет «Лапландії 360», оцінять як дорослі, так і діти».

Вартість вхідних квитків за попереднім замовленням становить 190 грн на будь-який із днів (https://karabas.com/ua/tours/laplandia-360). При придбанні квитка на місці ціна варіюється від 190 грн в будні дні до 250 грн у вихідні та святкові дні.

Локація буде працювати з 12:00 до 21:00 в будні дні та з 10:00 до 22:00 – у вихідні, а в новорічну ніч – до 4:00. Новий сеанс починається кожні 30 хвилин.