Мандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити кожен

"Відразу потрібно визначити: Стамбул - гігантське місто (населення 16 мільйонів). Це топовий мегаполіс, тому 5 місць - це умовна величина, яка не розкриє Стамбул повністю. Але якщо ви летите на пару днів, то вам мої поради можуть стати "у нагоді", - розповідає Ілля.

Блакитна мечеть Айя Софія, Цистерна Базиліка

Почнемо з попсового, але красивого і цікавого. Тут я об'єднаю три локації, оскільки вони поруч: Блакитна мечеть Айя Софія, Цистерна Базиліка. В одному з цих місць знімали Гаррі Поттера, а друге - символ міста.

Блакитна мечеть - одна з головних мечетей і культурних пам'яток Стамбула. Вона височить посеред пишного саду з фонтанами і галявинами. Її архітектор вирішив перевершити сусідню Айя-Софію не в розмірах, а у витонченості форм. В результаті, мечеть Султанахмет (офіційна турецька назва) отримала цілий розсип куполів і стала однією з небагатьох у світі мечетей з шістьма мінаретами. Приїхати в Стамбул і не потрапити туди - все одно, що приїхати в Париж і не побачити Ейфелеву вежу.

Цистерна Базиліка - місце, де знімали Гаррі Поттера. Одне з найромантичніших місць Стамбула знаходиться під землею. Цистерна Базиліка - це водосховище віком понад 1500 років, у якому зберігався запас питної води на випадок посухи. Резервуар будували з підручних матеріалів - мармурових колон давньогрецьких храмів. Їх в Цистерні Базиліка 336, і на більшості збереглися майстерна різьба і барельєфи. Прикольне підземелля, але не класні фото (не розраховуйте на хороші кадри, якщо у вас телефон погано знімає при недоліку світла).

Оглядовий майданчик на хмарочосі Istanbul Saphire

"Це моє одне з улюблених місць в Стамбулі. Там ви знайдете чарівний вид на місто. Це оглядовий майданчик, торговий центр, високотехнологічний житловий та розважальний комплекс в одному флаконі", - розповідає ведучий.

Висота хмарочоса - 238 метрів. Вважається найвищим житловим будинком в Європі. Але найголовніше, що тільки піднявшись до верху "Сапфіра" ви зможете зрозуміти та побачити, наскільки Стамбул неосяжний.

До речі, в районі цього ТРЦ є ще кілька класних хмарочосів - все це нагадує американський даун-таун.

Індустріальний музей транспорту імені Рахмі Коча

Рахмі Коч - турецький мільярдер, філантроп і меценат, відкрив гігантський музей площею 26 000 квадратних метрів. В ньому головні експонати - це справжні повнорозмірні літаки, поїзди, автомобілі, катери і навіть підводний човен. Тут краще один раз побачити. Це відмінний варіант для відпочинку з сім'єю.

Музей сучасного мистецтва "Модерн"

Багато хто знає Стамбул, як стародавнє місто-музей з безліччю багатовікових палаців і мечетей, що збереглися до наших днів. Але мало хто знає про сучасний музей Стамбула "Модерн", де сконцентровані твори мистецтва турецьких та закордонних авторів.

Потрапляючи в зали центру культури і мистецтва, в першу чергу, дивуєшся його масштабам та різноманітності. Колекції скульптур та інсталяцій, картинна та фотогалерея. Музей займає кілька поверхів.

Розглядаючи роботи місцевих митців, починаєш по-іншому сприймати Туреччину. Наприклад, піднімається тема нерівності, фемінізму, екології, насильства, етнічних меншин, місцевих та глобальних соціальних проблем.

Прогулянка Босфором на катері

"Будучи в Стамбулі, обов'язково відвідайте морську прогулянку на катері по протоці Босфор. Приголомшливі види на місто з води не залишать байдужими", - радить Ілля.

Тривалість прогулянки близько 1 г. 30 хв. Катер проходить спочатку вздовж "європейського" берега в бік Чорного моря, проходить під двома гігантськими мостами через протоку, повертається вздовж "азійського" берега. Панорама чудова. Різноманітність архітектури - історичні будівлі, розкішні приватні особняки.