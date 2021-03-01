Психолог розповіла, як легко зрозуміти, чи підходите ви один одному: запам'ятайте 4 пункти

Гармонію і задоволеність шлюбів, та й взагалі - будь-яких відносин - багато в чому визначає психологічна сумісність. Саме вона забезпечує парі згуртованість і узгодженість. Але як зрозуміти, що це "твоя" людина і ви дійсно сумісні?

Відповідь на це питання дала відомий психолог і НЛП-тренер Тетяна Ларіна в своєму Instagram-акаунті.

Перше і ключове, говорить фахівець, - люди повинні підходити один одному за архетипами. "Варто шукати собі рівного партнера, не грати кращу версію самих себе, розуміти, що всі ми не ідеальні. В цей же час не треба дурити себе: буває, що жінка зустрічається з чоловіком з почуття самотності. Приміром, їй соромно з'являтися з ним у суспільстві, але вона не зізнається йому і собі в цьому. Продовжує тягнути відносини. Точно так роблять і чоловіки", - зазначила психолог. При цьому Ларіна дала кілька порад, які допоможуть зрозуміти, чи підходите ви з партнером / партнеркою по архетипам? Ми відчуваємо, що поруч з партнером у нас виникає довіра – це база.

Ми пишаємося партнером, відчуваємо і його і своє зростання в цих відносинах.

Ми можемо взяти на себе відповідальність за відносини і сказати про це суспільству.

Ми вибрали рівного партнера і не боїмося це визнати.