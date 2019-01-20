"Просто прекрасна": Джамала показала фото з райського відпочинку

Фото: Джамала (Instagram)

Співачка постала перед шанувальниками у тропічному образі

Українська пропулярная співачка Джамала, яка нещодавно зробила відверте зізнання на відпочинку, вразила своїх фанатів новими фотографіями з Маврикія.

"Маврикій, Club Med La Pointe aux Canonniers! Насолоджуюся останнім вечором у цьому раю", - підписала знімок Джамала.

Фото: Джамала на Маврикії (instagram.com/jamalajaaa)

На знімку співачка в темних окулярах і тигровому купальнику позує на тлі природи.

"Просто прекрасна. Більше слів не треба", - прокоментувала katia_rostovska.

"Шикарна", - зазначив leclub_travelguide.

Скріншот коментарів(instagram.com/jamalajaaa)

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Як раніше ми писали, Джамала зробила несподіване відверте визнання під час відпочинку/