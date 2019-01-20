"Просто прекрасна": Джамала показала фото з райського відпочинку

Співачка постала перед шанувальниками у тропічному образі
Українська пропулярная співачка Джамала, яка нещодавно зробила відверте зізнання на відпочинку, вразила своїх фанатів новими фотографіями з Маврикія.
"Маврикій, Club Med La Pointe aux Canonniers! Насолоджуюся останнім вечором у цьому раю", - підписала знімок Джамала.
Фото: Джамала на Маврикії (instagram.com/jamalajaaa)
На знімку співачка в темних окулярах і тигровому купальнику позує на тлі природи.
"Просто прекрасна. Більше слів не треба", - прокоментувала katia_rostovska.
"Шикарна", - зазначив leclub_travelguide.
Скріншот коментарів(instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Як раніше ми писали, Джамала зробила несподіване відверте визнання під час відпочинку/