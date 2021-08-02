Пророка Іллі 2 серпня: важливі традиції, прикмети і заборони великого свята
2 серпня 2021 року українці відзначать свято пророка Іллі-пророка, якого за важливістю прирівнюють до Миколи Чудотворця. Адже Ілля також здійснював чудеса, пророкував, закликав дощ з неба, зводив з неба вогонь. У цей особливий день святому прийнято молитися про достаток і здоров'я і категорично не можна купатися.
Що ще не можна робити у свято, яких традицій і прикмет дотримуватися, у кого 2 серпня день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Що потрібно обов'язково зробити в Ільїн день
2 серпня прийнято відвідувати богослужіння, після чого святкувати в колі сім'ї за обідом. У храмі святого пророка просили про дарування сімейного благополуччя і родючості, про швидку появу дітей.
На Іллі-пророка потрібно збирати лікарські трави і плоди, вважалося, що вони набиралися особливої сили.
До настання Ільїна дня потрібно вжити різних запобіжних заходів, щоб захистити будинок, господарство і посіви від стихії - зливи, граду, блискавки, сильного вітру.
Молоді дівчата в це свято молилися про заміжжя, так як традиційно в цей час грали весілля.
Важливі прикмети 2 серпня
- У цей день люди, особливо літні і хворі, намагалися рідше дивитися в дзеркало.
- Людина, народжена 2 серпня, може знаходити підземні скарби і відводити нечисту силу.
- Дощовий день на Іллі означав, що в цьому році буде небагато пожеж.
- А якщо потрапити під дощ на Іллі, можна отримати запас здоров'я на цілий рік.
- У народі вірили, що після 2 серпня ні комарі, ні мухи вже не кусатимуть.
Що суворо заборонено робити на день Іллі-пророка
- Купатися у відкритих водоймах. Вважалося, що це може призвести до хвороб і страждань. Також люди вірили, що нечисть може потягти в воду. З цієї ж причини не рекомендується ходити на риболовлю.
- Важко працювати по дому, на ділянці, в полі. Будь-які роботи з землею можуть привести до загибелі врожаю. Єдиний виняток - бджільництво.
- Стояти під деревом, кричати і лаятися - може убити блискавкою.
- Зупинятися і стояти на перехрестях, тому що там збирається різна нечисть.
- Лихословити, бешкетувати, з'ясовувати стосунки, зловживати алкоголем.
- Ходити в перукарню.
Молитва Іллі-пророку для привернення достатку
У цей день прийнято молитися пророку про допомогу у здоров'ї, благополуччі, а особливо про залучення грошей.
Щоб провести ритуал на гроші, візьміть будь-яку монету номіналом п'ять (гривень, копійок, центів) і скажіть над нею спеціальні слова.
Ілля щедрий, розщедрився, достатком і багатством для мого роду. Є у мене п'ятак нерозмінний, нехай той п'ятак народить мені не одну десятку, твої десятки народять мені грошові статки. Злидні і невдачу Перун Громовержець забрав, а достаток і вдачу моєму роду пророк Ілля приволік
День ангела 2 серпня святкують:
Олександр, Олексій, Георгій, Ілля, Іван, Костянтин, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір.
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