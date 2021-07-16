Прохолоди чекати доведеться довго: синоптики розповіли, яка погода буде на вихідних

Погода 16 липня

У п'ятницю, 16 липня, дощі пройдуть у західних областях, місцями на сході, півночі та північному сході. Також невеликі опади очікуються в Києві. У центрі та на півдні, а також у більшості областей на сході буде сухо.

Температура повітря вночі коливатиметься від +19 до +22 градусів, вдень у більшості областей від +31 до +34 градусів, місцями до + 35 градусів.

Карта погоди в Україні на 16 липня

Погода 17 липня

У суботу грози охоплять більшість областей на заході країни, також північ, північний захід, на сході - Харківську, Луганську та Донецьку області. Пройде гроза і в столиці. В інших регіонах буде сухо, можливе невелике посилення вітру.

Вночі в Україні очікується від +17 до +21 градуса, на півдні до + 23 градусів. Вдень від + 30 +33 градусів на заході, в центрі до +34 градусів, на Сході та півдні до + 35 градусів.

У Києві очікується невелика гроза, посилення вітру. Вночі в столиці + 21 +23 градуси, вдень від +32 до + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на 17 липня

Погода 18 липня

У неділю, 18 липня, грози охоплять всі області на заході країни, захопить північ країни, північний схід і столицю. В інших регіонах буде сухо, опади не прогнозуються. Можливе посилення вітру.

Вночі в більшості областей трохи впаде температура повітря, до + 17 + 20 градусів. Вдень на заході очікується від +27 до +31 градуса, в інших регіонах від +31 до +34 градусів, місцями до + 35 градусів.

У Києві очікується дощ з грозою, посилення вітру. Вночі в столиці + 21 +23 градуси, вдень від +32 до + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на 18 липня

Коли спека почне спадати

Відчутну прохолоду частина України відчує тільки у вівторок, 20 липня. Синоптики прогнозують грози на півночі, в центрі, на Сході та в південних областях, на заході зачепить тільки Чернівці та Вінницю. Температура повітря почне знижуватися.

Вночі в західних областях від +15 до +17 градусів, вдень +23 +26 градусів, в центральній частині й на півночі вночі +17 +20 градусів, вдень від +25 до +28 градусів. А ось Схід і південь прохолоду поки не відчують, вночі +20 +24 градуси, вдень від +32 до +35 градусів.

У Києві 20 липня буде сухо, невелика хмарність. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на 20 липня