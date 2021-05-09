Продюсер розставив всі крапки над "і" в лав-сторі Тіни Кароль і Дана Балана

Завадюк під час воркшопу розповів присутнім у залі, що "любовна історія" Кароль і Балана була вигадана піарниками для підняття рейтингів шоу. За його словами, ефект виявився дуже позитивним, і до проектів за участю зірок була підвищена увага глядачів, оскільки багато хто повірив в роман знаменитої співачки та хітмейкера.

"Історія Дана і Тіни, звичайно ж, була створена синтетично. Моє завдання, як продюсера, було змусити повірити Дана в те, що він цікавий тіні, а Тіну - в те, що Дан нею цікавиться", - зазначив він.

Також Завадюк додав, що історія, розпочата після дев'ятого сезону шоу "Голос країни", стала настільки "легендарною, цікавою, зачаровуючою", що навіть самі артисти в неї повірили.

Пізніше продюсер уточнив, що цей міф з плином часу трансформувався і став правдою.

"Це створена історія, яка стала реальністю", написав Завадюк в мережі.

Відео: продюсер "1+1" висловився про "лав-сторі" Тіни Кароль і Дана Балана

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