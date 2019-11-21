Що тільки не пробував: MELOVIN зізнався в ганебній звичці

За лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, популярний український артист MELOVIN (Костянтин Бочаров) зізнався, що йому добре знайома звичка куріння, та розповів, як він намагався покинути палити. До речі, до цього MELOVIN зробив несподіване зізнання про алкоголь. За словами артиста, він завжди привозить з рідної Одеси домашнє вино, яке робить його батько. І якщо б Бочаров відмовився від такого подарунка, те "від нього тато б відмовився".

Куріння є однією з найпоширеніших шкідливих звичок у світі. Попри пропаганду здорового способу життя, все ще багато людей не поспішають відмовлятись від цигарок. Знайома ця звичка і співаку MELOVIN.

"Вона в мене є, – зізнався музикант в інтерв’ю каналу "Україна". – Для мене це ганебна звичка, бо коли люди курять, не дуже люблю поряд стояти. Зараз я перейшов на новітні технології паління, розумію, що став менше кашляти".

Артист каже, що намагався кинути палити різними способами, але вірить, що зробити це можна, якщо сам захочеш.

"Що я тільки не пробував – і таблетки, і пластирі. Радили випити кефіру або молока і після цього закурити. Нормально пішло, на мені це якось не спрацювало (сміється). Все це фігня насправді. Все в тебе в голові. Якщо ти хочеш це робити – роби. Мені здається, колись я не буду це робити", – розповів MELOVIN на знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Фото: "Україна"

Нагадаємо, у святковому шоу каналу "Україна" MELOVIN покаже дуже екстремальний номер – артист горітиме у вогняному кільці. Режисером-постановником проекту став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар, ОNUKA і MELOVIN відверто розповіли про перші поцілунки.