Прислухайтеся до свого серця: гороскоп для всіх жінок з 16 по 22 серпня

Гороскоп на серпень говорить про те, що останній місяць літа стане розміреним і відносно спокійним періодом. Невеликі зміни можливі тільки в особистому житті, а в інших сферах настане деяке затишшя.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 16 по 22 серпня. Про це повідомляє SlovoFraza.

Овен

Середина серпня буде для Овнів трохи неспокійною. На цьому тижні очікується багато клопоту, які віднімуть сили та час. Постарайтеся не засмучуватися через дрібниці та зберігати внутрішній спокій. Успіх прийде, якщо скласти чіткий план дій і йти по ньому до кінця. Гарний настрій вам подарують приємні моменти в особистих відносинах.

Телець

Якщо ви зможете скорегувати свій розпорядок дня, то зможете встигнути на цьому тижні набагато більше. Енергетика планет і зірок буде сприятливою для нових починань і для завершення важливої роботи, для залучення успіху доведеться потрудитися. Дотримуйтесь режиму, відпочивайте в міру потреби - і у вас вистачить сил і часу на роботу, хобі, друзів і час для близьких. Залучити любов допоможуть речі червоного кольору.

Близнюки

Тиждень обіцяє бути насиченим і позитивним. Не втрачайте час дарма і використовуйте отриманий шанс по повній. Очікуються успіхи у сфері романтичних відносин. Близнюки зможуть налагодити взаєморозуміння в сім'ї, а самотні – отримають шанс зустріти необхідну людину.

Рак

Астрологи рекомендують на цьому тижні використовувати шанс на перетворення. Енергетика планет і зірок буде сприятлива для відновлення здоров'я, відпочинку за містом, в санаторії або для турботи про зовнішній вигляд. Медичні процедури та повноцінний відпочинок допоможе вам повернути красу. Можете експериментувати з іміджем – купіть новий одяг до осені.

Лев

Подбайте на цьому тижні про свою енергетику. Спеціальні вправи допоможуть вам наповнитися спокоєм, відчути себе на висоті та знайти легкість в спілкуванні. Цей тиждень серпня буде сприятливий для знайомств і варто застосувати свою чарівність і харизму. На роботі чекає успіх: розставляйте правильно пріоритети.

Діва

В середині серпня Дівам потрібно більше приділити уваги своїй інтуїції. Саме внутрішнє чуття дозволить вам уникнути неприємностей і не упустити нові можливості. Також стане в пригоді вміння розпізнавати наміри людей - це вбереже від токсичних людей і маніпуляторів. В особистому житті будьте обережніше, щоб не образити близькими словами.

Терези

Докладіть зусиль в діловій і робочій сфері, щоб досягти нових висот. Планети та зірки допоможуть на цьому тижні залучити фінансовий добробут, але гроші прийдуть в руки цілеспрямованим жінкам, які вміють приймати швидкі рішення і підлаштовуватися під обставини. У любові очікується успіх.

Скорпіон

Візьміть курс на світле майбутнє і не звертайте зі шляху. Справитися з труднощами допоможе гарний настрій. Тиждень принесе перемоги в справах, а також в особистому житті. Скорпіонам знадобиться багато сил, щоб впоратися з усіма подіями. Заповнити енергію допоможе дім і рідні.

Стрілець

Пошукайте в собі приховані таланти та починайте їх розвивати. Енергетика цього тижня сприяє розкриттю потенціалу і вам стане легше вирішувати поставлені завдання. В кінці тижня настане сприятливий час для особистого життя, вирушайте на романтичне побачення і гарненько повеселіться.

Козоріг

Почніть експеримент, який допоможе змінити багато у вашому житті. Запрограмуйте себе на успіх, і ви без зусиль зможете залучити в життя позитивні зміни. Знайти внутрішню гармонію в ці дні буде дуже важливо, оскільки саме спокій допоможе поставити на місце кривдників і не зіпсувати собі життя негативними емоціями.

Водолій

Зверніть увагу на ділову сферу, зірки та планети будуть підштовхувати вас до нових звершень. Не відкидайте в сторону ідеї, які цілком можуть стати початком власного бізнесу. Не піддавайтеся сумнівам і невпевненості, налаштуйте себе на успіх. Це допоможе стати впевненіше, без зусиль приймати серйозні рішення і дати відсіч кривдникам.

Риби

Почніть тиждень не з активних дій, а з чіткого плану. Це допоможе відкинути застарілі ідеї та замінити їх більш перспективними та новими цілями. У вас вийде створити міцний фундамент для свого майбутнього, змінити життя на краще, знайти ґрунт під ногами та не залежати від обставин. Позбутися від сумнівів і тривог вам допоможуть близькі та позитивне спілкування з ними.