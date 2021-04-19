Принц Гаррі надовго покинув вагітну Меган Маркл: знайшов важливіші справи

Повідомляється, що після похорону принц Гаррі довго спілкувався з братом - принцом Вільямом. Після двогодинних переговорів було прийнято рішення, що Гаррі залишиться в лоні сім'ї довше, ніж планував.

Він буде разом з бабусею королевою Єлизаветою, адже 21 квітня їй виповниться 95 років.

"Якщо все піде добре, він може залишитися на день народження королеви", - повідомило джерело.

Гаррі, за деякою інформацією, вже замовив квитки на зворотний рейс. Він повернеться до дружини вже після 21 квітня. Таким чином, нерозлучні закохані пробудуть порізно більше десяти днів.

Зараз Меган Маркл знаходиться приблизно на шостому місяці вагітності другою дитиною, і лікар порадив їй не їхати на похорон. Але це не єдина причина - навряд чи після розгромного інтерв'ю Опрі Уїнфрі опальна невістка захоче показуватися на очі королівській сім'ї. Адже вона звинуватила їх в расизмі і мало не в доведенні до суїциду.

День народження королеви, яке відбудеться на цьому тижні, стане першим за весь час її правління без чоловіка. Зазвичай це був би особливий тиждень для монарха, але події будуть пом'якшені, щоб відобразити період горя для королівської сім'ї.

У минулому році вона вирішила не відзначати свій день народження особливим чином під час першої ізоляції від коронавірусу, вирішивши поговорити з членами сім'ї через приватні відеодзвінки. Свій 94-й день народження вона провела з Філіпом, але трималася подалі від інших членів сім'ї.

Цікаво, що офіційний день народження Єлизавети II відзначається в червні парадом, але через пандемію, а в цьому році ще й через смерть Філіпа, не буде проводитися в традиційній формі другий рік поспіль.