Приймайте нестандартні рішення: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 28 червня по 4 липня

Овен

Удача буде супроводжувати абсолютно у всьому і вийде втілити в життя все задумане. З понеділка по середу доведеться шукати нестандартні ідеї та варто скористатися порадами друзів. У другій половині тижня і до вечора суботи по плечу будуть абсолютно будь-які завдання. У неділю можливі несподівані грошові надходження.

Телець

У понеділок не конфліктуйте з колегами та не тисніть на них своїм авторитетом. Вівторок і середу приділіть своїм близьким друзям. Якщо ви з кимось недавно посварилися - саме час вирішити конфлікт і помиритися. У другій половині тижня і до вечора суботи можливі невеликі проблеми зі здоров'ям і сварки з близькими. А ось неділя принесе удачу абсолютно у всьому.

Близнюки

Всі важливі справи сплануйте на понеділок, через те, що у вівторок і середу очікуються різкі зміни планів і невдачі. Не варто на ці дні планувати відрядження і ділові переговори. З четверга очікуйте натхнення та нові ідеї. Кінець тижня проведіть в спілкуванні з однодумцями та друзями.

Рак

Перша половина тижня стане дуже плідною і Раки зможуть здивувати не тільки оточення, але і самих себе. У вівторок і середу прислухайтеся до інтуїції. У другій половині тижня зменште обороти та гарненько продумуйте те, за що беретеся. А ось в любовній сфері чекайте на початку липня успіх.

Лев

У понеділок можуть зірватися плани, будьте пильні. Будь-які контакти зведіть до мінімуму – є ризик нарватися на нерозуміння. В середині тижня задумайтеся про майбутнє і прислухайтеся до внутрішнього голосу. Після четверга включайте активність, вирушайте в поїздки. Неділю проведіть вдома.

Діва

Початок тижня не порадує, очікується неуважність і спад працездатності. Не плануйте на цей тиждень нічого важливого. Присвятіть час самопізнанню, аналізу, медитаціям, знайдіть внутрішню гармонію і спокій. У неділю можете отримати важливу пораду.

Терези

Одиноким Терезам потрібно відвідати багатолюдну компанію, де може відбутися важлива зустріч. Можливо, ви зустрінете партнера для серйозних відносин в близькому оточенні. У середу вас відвідає ідея з минулого і це пожвавить процес в роботі. У другій половині тижня уникайте важливих справ, стримуйтеся і не конфліктуйте з близькими людьми.

Скорпіон

На початку тижня є великий ризик нарватися на скандал з рідними, постарайтеся тримати себе в руках. А після - ймовірно романтична пригода. Якщо ви вже у відносинах, то зірки обіцяють зміцнення і розвиток. До неділі Скорпіони будуть по вуха в клопотах. А в неділю можуть виникнути несподівані труднощі.

Стрілець

Понеділок стане дуже продуктивним днем, а ось у вівторок і середу можливі невеликі неприємності у сфері роботи та особистих взаєминах. З четверга зірки приготували багато приємних сюрпризів. На вихідних зверніть увагу на особисте життя – є велика ймовірність романтичного знайомства.

Козоріг

Перша половина тижня допоможе активно реалізувати себе в роботі та кар'єрі. З'явиться можливість зробити вдалі покупки зі знижками або щось вигідно продати. У другій половині тижня є ризик сварок і конфліктів. Але на вихідних ситуація покращиться і з'явиться бадьорість духу і в стосунках з близькими запанує мир.

Водолій

Настає дуже вдалий період, в який з'являться грандіозні шанси зустріти свою любов. З понеділка Водолії почнуть розв'язувати фінансові проблеми, знайдуть додаткову роботу або основну. До суботи очікується біла смуга в особистій самореалізації. А ось в неділю проявіть стриманість в спілкуванні з близькими, можуть бути сварки.

Риби

Початок тижня принесе сумнів у власних силах, але вийде зібратися з думками та використати свої можливості по максимуму. Найбільш плідними днями стануть вівторок і середа. Всі важливі зустрічі та фінансові операції сплануйте на другу половину тижня. Вихідні порадують спілкуванням з друзями.