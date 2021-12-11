Приготуйтеся до несподіванок: цим знакам Зодіаку неодмінно пощастить 11 і 12 грудня

Гороскоп на 11-12 грудня для всіх

Ці вихідні будуть пов'язані один з одним, як птахи-нерозлучники. Все, що ви не зробите в суботу, доведеться закінчувати в неділю. І багато подій будуть мати значення для вашого майбутнього.

У суботу - день внутрішньої трансформації. Варто переоцінити свої цінності, визнати помилки та зробити висновки. Це дозволить вам почати з чистого аркуша.

У неділю світом буде керувати космічна енергія, яка буде позначатися на всьому – від настрою до того, як будуть складатися різні обставини.

Знаки зодіаку, яким зірки приготували сюрприз

Овен

Впертому і запальному Овну прийшла пора миритися з людьми, яких ви образили недавно. Особливо, якщо в список тих, кого ви образили, потрапили близькі друзі. Виходити з ними на зв'язок можна і потрібно – вони будуть готові піти вам назустріч.

Через кілька тижнів вам швидше за все знадобиться допомога і все, з ким ви встигнете налагодити відносини на цих вихідних, з готовністю нададуть вам підтримку.

Близнюки

Будьте готові до зустрічі з людиною зі свого минулого, з цією людиною вас пов'язували романтичні відносини. Можливо, почуття не згасли з обох сторін і можна спробувати почати з тієї точки, в який ви закінчили раніше.

Двічі в одну річку увійти неможливо, але шанси виправити свої помилки є завжди. Є ймовірність, що обставини складуться для щасливого продовження вашої історії кохання.

Водолій

Постарайтеся не сильно тринькати грошима. На шопінгу вами опанує ідея купити велику річ. Але стримайте себе, оскільки вам це точно не потрібно і сума буде витрачена даремно.

А ось на що варто витратити гроші – це на лотерейний білет. Є велика ймовірність, що він виявиться виграшним. Навіть невелика сума принесе вам неймовірне задоволення.