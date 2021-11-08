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Свято 8 листопада: що категорично не можна робити, а що потрібно обов'язково

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Понеділок 08 листопада 2021 05:30
Свято 8 листопада: що категорично не можна робити, а що потрібно обов'язково Фото: Свято 8 листопада (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

8 листопада 2021 року за православним календарем вшановується святий Димитрій Солунський - великомученик, колись постраждалий за віру. У народі це свято називається Дмитрієв день, звичайно ж він має свої особливості.

Що заборонено в цей день, найважливіші традиції, обряди, звичаї, прикмети, кого привітати з днем ангела - дізнайтеся з нашого матеріалу Lite нижче.

Важливі традиції в Дмитрів день

Святому прийнято молитися, просячи його про хоробрість, терпіння у випробуваннях.

У цей день також віддають шану батькам - до рідних потрібно зайти в гості і привести гостинці. Якщо ваші близькі вже не з вами - обов'язково провідайте їх на кладовищі.

Цікаве повір'я говорить, що душі близьких в цей день злітаються до могил у вигляді птахів. Тому пернатих на кладовищі потрібно обов'язково підгодувати.

Вдома також потрібно накрити в цей день щедрий стіл, де обов'язковою стравою будуть млинці.

Перший млинець потрібно зняти зі сковороди з проханням до Бога послати спокій померлим. Їсти його не потрібно - залиште в тарілці на підвіконні.

Також в цей день потрібно завершити всі справи на присадибній ділянці і повністю підготуватися до зими.

Що заборонено робити в цей день

  • Малювати символи, якщо ви не знаєте їх значення, особливо це стосується кіл і квадратів.
  • Важко працювати фізично, наприклад, займатися будівництвом і ремонтом.
  • Брати в руки ножиці, голку, спиці.
  • Брати кредити, позичати і давати в борг - є ризик бути обдуреним.
  • Купатися і займатися пранням.
  • Забувати про померлих родичів і з'їдати перший млинець - він для тих, хто вже не з нами.

Також грати весілля починаючи з 8 листопада і до Різдва - ідея не з кращих, так як шлюб буде приречений.

Прикмети на Дмитра Солунського

  • Іній з ранку - зима буде сніжною.
  • Теплий день - до теплої і сирої зими.
  • Мороз і випав сніг - зима буде морозною.
  • Зоря багряного кольору - до вітряної погоди.

Іменини в цей день відзначають:

Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Йосиф, Луп, Митродор, Феофіл.

Раніше ми писали, коли в Україні буде Різдвяний піст 2021-2022, що не можна робити і які обмеження по їжі.

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