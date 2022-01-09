Свято 9 січня: що не можна, можна і потрібно робити обов'язково в цей особливий день

9 січня 2022 року в православному календарі вшановують пам'ять первомученика Стефана. У народі ж його називають просто - Степанов день, і він має особливі традиції, обряди, прикмети і звичаї.
Що можна і не можна робити в свято, у кого 9 січня день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
У цей день тривають святки і веселі гуляння після Різдва Христового.
Цей день хороший також для ворожіння незаміжніх дівчат на судженого і шлюб. Для цього можна розсипати на столі насіння і попарно перераховувати зернятка. Парна кількість, значить, що в цьому році можна знайти собі пару. Якщо залишилася одна насінина, заміжжя буде ще нескоро.
Колись господарі відгороджували свій будинок в це свято осиковими кілками, щоб протягом усього року в нього не увійшла ніяка нечисть.
Займатися важкою фізичною роботою, адже цей день є одним з різдвяних свят.
Робити домашню роботу - прибирання, прання і так далі.
Викидати хлібні крихти, інакше можна з ними викинути достаток. Краще віддати їх тваринам.
Носити в кишені великі купюри - до втрат і збитків.
Іменини 9 січня святкують: Степан (Стефан), Антоніна, Лука, Йосип, Давид, Олена, Тихон, Федір, Ферапонт, Яків, Луїза, Ерік. Привітайте рідних, близьких, друзів, яких так звуть.
Раніше ми писали, коли ми будемо колядувати щедрувати, посівати і кому не можна це робити.