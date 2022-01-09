Свято 9 січня: що не можна, можна і потрібно робити обов'язково в цей особливий день

Важливі традиції 9 січня, що можна і потрібно робити

У цей день тривають святки і веселі гуляння після Різдва Христового.

Цей день хороший також для ворожіння незаміжніх дівчат на судженого і шлюб. Для цього можна розсипати на столі насіння і попарно перераховувати зернятка. Парна кількість, значить, що в цьому році можна знайти собі пару. Якщо залишилася одна насінина, заміжжя буде ще нескоро.

Колись господарі відгороджували свій будинок в це свято осиковими кілками, щоб протягом усього року в нього не увійшла ніяка нечисть.

Що заборонено в Степанов день

Займатися важкою фізичною роботою, адже цей день є одним з різдвяних свят.

Робити домашню роботу - прибирання, прання і так далі.

Викидати хлібні крихти, інакше можна з ними викинути достаток. Краще віддати їх тваринам.

Носити в кишені великі купюри - до втрат і збитків.

Прикмети свята

На деревах видно іній - чекайте рясного врожаю хліба.

Мороз і сонце віщують урожайний рік.

Снігопад обіцяє багатий урожай ягід і грибів.

На вулиці не видно дрібних птахів, скоро почнуться снігопади.

Вночі Місяць червоний - ранок буде теплим.

Птахи збираються зграйками на верхівках дерев - морози триватимуть довго.

Іменини 9 січня святкують: Степан (Стефан), Антоніна, Лука, Йосип, Давид, Олена, Тихон, Федір, Ферапонт, Яків, Луїза, Ерік. Привітайте рідних, близьких, друзів, яких так звуть.