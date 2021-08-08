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Свято 8 серпня: що строго заборонено робити в цей особливий день, у кого іменини

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Неділя 08 серпня 2021 05:30
Свято 8 серпня: що строго заборонено робити в цей особливий день, у кого іменини Фото: яке свято 8 серпня 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

8 серпня 2021 року в православній церкві вшановують пам'ять святого Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа, Нікомідійських мучеників. У народі свято називалося Єрмолаєв день, сьогодні починали прибирання яблук. картоплі, а знахарі починали прибирання трав, адже вони набували особливої сили.

Що заборонено робити, які особливості у цього дня, традиції, звичаї, прикмети, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції цього дня

На Єрмолая прийнято починати збирати яблука, але ні їсти ні навіть пробувати їх не можна до Яблучного Спаса, 19 серпня.

А ось картопля, яку також можна було починати прибирати, вживати можна. З неї робили окрошку і вінегрет і подавали на стіл.

Трави на Єрмолая набирали особливу силу, тому їх збирали в лісах і луках, висушували, щоб робити лікувальні відвари і настоянки.

Роса 8 серпня також вважалася цілющою.

Важливі прикмети на Єрмолая:

  • Кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити - вас чекає хороший рік.
  • Комахи стають настирливими і кусаються - до дощу.
  • У небі з'явилася веселка - до погожих днів.
  • Дощ вранці йде крізь сонячні промені, - до вечора знову дощ піде.
  • Люди, що народилися в цей день - мовчуни, до того ж у них суворий характер.
  • Жаби на березі сидять - дощ піде.

Що не можна робити в цей день

Давати в борг кому-небудь робочі інструменти, вважається, що це до втрати здоров'я. Але якщо це неминуче, покладіть його на землю, але не давайте з рук в руки.

Їсти яблука. Але заготовлювати їх можна - робити варення, мочити в бочках.

Шити, займатися будь-яким рукоділлям - це обіцяє проблеми в шлюбі.

Жінкам не можна працювати, можна займатися тільки домашнім господарством.

Іменини 8 серпня святкують:

Ігнатій, Сергій, Федір, Парасковія.

Раніше ми писали, скільки вихідних і святкових днів нас чекає в серпні 2021, і які дні будуть перенесені.

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