Свято 8 серпня: що строго заборонено робити в цей особливий день, у кого іменини
8 серпня 2021 року в православній церкві вшановують пам'ять святого Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа, Нікомідійських мучеників. У народі свято називалося Єрмолаєв день, сьогодні починали прибирання яблук. картоплі, а знахарі починали прибирання трав, адже вони набували особливої сили.
Що заборонено робити, які особливості у цього дня, традиції, звичаї, прикмети, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції цього дня
На Єрмолая прийнято починати збирати яблука, але ні їсти ні навіть пробувати їх не можна до Яблучного Спаса, 19 серпня.
А ось картопля, яку також можна було починати прибирати, вживати можна. З неї робили окрошку і вінегрет і подавали на стіл.
Трави на Єрмолая набирали особливу силу, тому їх збирали в лісах і луках, висушували, щоб робити лікувальні відвари і настоянки.
Роса 8 серпня також вважалася цілющою.
Важливі прикмети на Єрмолая:
- Кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити - вас чекає хороший рік.
- Комахи стають настирливими і кусаються - до дощу.
- У небі з'явилася веселка - до погожих днів.
- Дощ вранці йде крізь сонячні промені, - до вечора знову дощ піде.
- Люди, що народилися в цей день - мовчуни, до того ж у них суворий характер.
- Жаби на березі сидять - дощ піде.
Що не можна робити в цей день
Давати в борг кому-небудь робочі інструменти, вважається, що це до втрати здоров'я. Але якщо це неминуче, покладіть його на землю, але не давайте з рук в руки.
Їсти яблука. Але заготовлювати їх можна - робити варення, мочити в бочках.
Шити, займатися будь-яким рукоділлям - це обіцяє проблеми в шлюбі.
Жінкам не можна працювати, можна займатися тільки домашнім господарством.
Іменини 8 серпня святкують:
Ігнатій, Сергій, Федір, Парасковія.
Раніше ми писали, скільки вихідних і святкових днів нас чекає в серпні 2021, і які дні будуть перенесені.