Свято 5 листопада: що не можна робити, а що потрібно обов'язково зробити в цей день

Важливі традиції на сьогодні, що потрібно зробити

На Якова потрібно обов'язково поїсти меду. Раніше в цей день навіть грали в особливі бджолині ігри, наслідуючи звуки бджіл. У наш час це робити не обов'язково, але покуштувати натуральний продукт варто - спечіть медовик, полийте медом млинці або випийте корисної води з медом.

Яків протегує чоловічій роботі, яка буде робитися добре, якщо приступати до неї з бажанням.

Колись на Якова намагалися завершити заготівлю дров на зиму. Вважалося, що тоді їх точно вистачить на весь сезон, і в домівці завжди буде тепло, затишно і багато.

Погодуйте сьогодні птахів. Таким чином можна "задобрити" землю, щоб наступний рік був погожим і приніс хороший урожай.

Також в цей день за старих часів остаточно проводжали осінь, починаючи відлік холодним зимовим дням.

Головні прикмети на Якова

Налетів град - до 25 листопада зима "в двері постукає".

Дощ сьогодні віщує родючий рік.

Якщо хлопець не віддасть борги до 5 листопада, то в наступному році точно не одружиться.

Що не можна робити 5 листопада

Займатися чужими справами. Краще присвятіть день собі, вирішенню своїх проблем і завдань.

Лаятися, ображати кого-небудь, бажати зла, думати погано про інших - це обернеться для вас бумерангом, тому налаштуйтеся на позитив, і день у вас буде хорошим.

Давати гроші в борг - їх вам просто можуть не повернути.

Поручатися за кого-небудь, якщо мова не про рідну вам людину, інакше потрапите в неприємну історію.

Братися за роботу, в якій ви не фахівець - у вас може просто нічого не вийти.

Планувати що-небудь - будете розчаровані, коли все піде не так, а ваші очікування не виправдаються.

Іменини 5 листопада святкують люди з такими іменами:

Омелян, Микола, Володимир, Максим, Афанасій, Ігнатій, Олександр, Петро, Яків, Іван.

Додамо також, що сьогодні українців чекає найтепліший день в найближчій перспективі, так що 5 листопада потрібно обов'язково прогулятися. До того ж, на календарі п'ятниця - останній робочий день на цьому тижні для більшості з нас.