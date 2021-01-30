Свято 30 січня: що не можна робити в день Антонія і важливі прикмети

30 січня Православна церква вшановує пам'ять Антонія Великого (колаж РБК-Україна)

30 січня православні вшановують пам'ять святого Антонія Великого, єгипетського пустельника й інспіратора чернечого життя в християнстві, який жив між III та IV століттями.

У народному календарі день отримав назву Антон Перезимник, бо дату вважали переломом зими. В пам'ять про те, що преподобний довгий час боровся зі спокусами й демонами, наші предки за традицією здійснювали певні обряди-обереги, які вважали надійним способом захиститися від нечистої сили та відвести порчу.

Церковні перекази свідчать, що Антоній народився в багатій благочестивій християнській сім'ї, у 20-річному віці відмовився від спадщини, покинув будинок і усамітнився в пустелі. Багато разів біси спокушали його порушити строгий піст, нападали на преподобного, але молитви й віра завжди допомагали самітнику взяти верх над ними.

Святому Антонію приписують такий вислів, який відображає чернечий ідеал: "Я бачив усі пастки, ворогом розставлені на землі, і сказав із зітханням: "Хто зможе обійти?" Тоді я почув голос, який сказав: "смиренний"".

Після 305 року преподобний допоміг організувати чернече життя інших християн, які селилися поруч з ним і наслідували Антонія.

Він мав величезний авторитет серед віруючих, і одного разу в Олександрії допоміг припинити суперечку християн з послідовниками аріанського вчення, засудивши останніх в єресі. Люди послухали подвижника і потягнулися до нього, просячи створити диво і зцілити від хвороб. Старець помер в пустелі у віці 105 років. Він заборонив учням відкривати місце свого поховання з побоювання обожнення.

Втім, майже через 200 років мощі святого Антонія були знайдені. Зараз вони зберігаються в різних храмах і соборах в різних країнах.

Ікона преподобного Антонія Великого. Середина XVI століття (Фото з відкритих джерел)

Народні традиції і повір'я в день Антона Перезимника

На українських землях існувало повір'я, що 30 січня можна залякати нечисту силу та захистити своє житло від бісів, чаклунів і відьом. Для цього вранці від перехрестя потрібно йти до дому задом наперед, а біля дверей палицею перекреслити сліди.

Щоб позбутися від порчі, брали серп або ніж і проводили їм по землі на дорозі, яка веде до будинку.

Господині в цей день готували частування для дітей у вигляді колобків з толокна, пшеничного борошна, масла, солі, яйця і молока. Такі булочки символізували сонце і "притягували" літо, а також вважалися цілющими та могли, як вірили люди, захистити від біди й "лихого ока".

Заборонялося в цей день жінкам прясти й в'язати - такі роботи обіцяли хвороби як самим порушницям, так і іншим членам родини.

Головні прикмети 30 січня

Тепла погода у цей день передвіщала ранню весну та хороший рибний улов;

Якщо ж снігопад сьогодні, то це обіцяло пізню весну;

Коли 30 січня вдень ясно і немає вітру, значить скоро буде похолодання;

Якщо ви помітили білок, які збираються в одному дуплі, або вранці синиці голосно щебечуть, то чекай довгі та люті морози;

У небі вночі місяць з хмар показується рідко і ненадовго - буде хороший врожай зернових культур; а якщо вночі небо ясне і місяць видно повністю, то урожай буде бідний

Як ми писали раніше, астролог назвала сприятливі дати для весілля у 2021 році.