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Свято 30 серпня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково

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Понеділок 30 серпня 2021 06:00
Свято 30 серпня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково Фото: яке свято відзначається 30 серпня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

30 серпня 2021 року в православ'ї вшановується пам'ять святого Мирона. У народі цей день називають Мирона, Вітрогон, а також Удовини помочі. Вважається, що сьогодні потрібно обов'язково допомагати одиноким жінкам.

Що можна і не можна робити у свято, важливі прикмети, традиції, звичаї і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції цього дня

Крім самотніх жінок на Мирона прийнято допомагати вдовам, сиротам, знедоленим людям. У цей день люди намагалися працювати разом, щоб допомогти підготуватися до зими тим, хто самостійно не впорається: нарубати дров, заготовити провіант, підготувати землю до наступного року і так далі.

У цей день також вирізали малину, яка вже відродила в цьому році, щоб в наступному урожай був ще більше.

Вдома робили зимові заготовки, а щоб вони не зіпсувалися, намагалися не відвідувати церкву і кладовище.

Також прийнято було позбавлятися від старих речей, мотлоху, але їх не викидали, а спалювали. Вважалося, що такий ритуал вижене з житла злі сили.

30 серпня обливали маленьких дітей водою з відра, причому це потрібно було зробити на порозі. Люди вірили, що це захищає малюків від хвороб.

Народні прикмети на Мирона

  • Якщо сонце сідає "в хмару" - в найближчі дні слід чекати негоди.
  • Гарна погода 30 серпня - зібраного врожаю і запасів вистачить, щоб перезимувати.
  • Ранкова роса і туман - чекай гарну погоду.
  • Небо насупилося і затягнуло хмарами - погана погода надовго.
  • Якщо в цей день хороша погода, то весна ранньою буде.

Що не можна робити 30 серпня?

Ходити в храм, а також на кладовище, поминати чорта, інакше зіпсуються продукти, заготовлені на зиму.

Задивлятися на своє відображення в дзеркалі - можна позбутися краси.

Свататися і грати весілля, оголошувати заручини в цей день. Вважалося, що молода дружина може швидко овдовіти.

Відмовляти в допомозі нужденним, лінуватися і байдикувати.

День ангела сьогодні відзначають:

Олексій, Павло, Мирон, Філіп. Обов'язково привітайте друзів і близьких з таким іменем!

Раніше ми писали, які важливі церковні свята українці відзначать у вересні 2021.

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