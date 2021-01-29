Свято 29 січня: що заборонено робити у день апостола Петра, прикмети

У цей день православні вшановують одного з учнів Христа апостола Павла (колаж РБК-Україна)

29 січня православні християни поклоняються чесним веригам святого апостола Петра, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа.

Петро за наказом Ірода Агріппи був кинутий у в'язницю за свою проповідь про Спасителя. Він був стягнутий двома залізними ланцюгами. У ніч перед судом, Ангел Господній зняв з апостола важкі кайдани й чудесним чином вивів його з дому ув'язнення. Ті ланцюги християни стали берегти як символ віри в диво. Люди вірили, що вони зцілюють від будь-яких хвороб і недуг. Вериги (ланцюги) святого апостола Петра зберігалися в Єрусалимі до Патріарха Ювеналія, який подарував їх Євдокії, дружині імператора Феодосія Молодшого, а вона в 437 та 439 роках перенесла їх з Єрусалима до Царгорода. Одну веригу Євдокія послала в Рим своїй дочці Євдоксії, яка побудувала храм в ім'я апостола Петра і поклала в ньому вериги.

Святого Первоверховного апостола вважали покровителем домашньої худоби. В цей день у слов'ян було заведено наглядати за тваринами й перевіряти, чи вистачає їм корму. Звідси походить народна назва свята 29 січня - Петро-полукорм.

Дата має певні традиції й заборони, пов'язані з деякими домашніми роботами.

Народні традиції в день апостола Петра

В цей день не можна ображати домашніх тварин і худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол.

Рибалкам варто бути уважними на озері й водоймах, бо у цей день починала ламатися крига.

Сьогодні краще не виносити сміття з дому, бо можна разом з ним і винести власне щастя.

Суворо заборонялося прати одяг в день Петра - це вважали великим гріхом.

Будь-які роботи з гострими та колючими предметами також потрапляли під "табу" - все, що нагадувало вовчі зуби (включаючи ножиці, гребінці, веретено, голки), могло привернути сірих хижаків з лісу до вашого дому або хліві.

Головні прикмети 29 січня

Якщо у цей день мете заметіль, то літо буде дощовим;

Якщо ж у день Петра сильний мороз вдарив, значить літо буде спекотним;

Коли вітер дме північний, то це обіцяло швидкі морози;

Якщо ніч напередодні була місячна і в небі яскраві зірки, то рік обіцяє бути врожайним і щасливим;

Якщо сонце на заході ставало червоного кольору - чекали морозні, але ясні дні

До речі, в народі збереглося ще одне повір'я вважається, що в Петрів день можна зазирнути у майбутнє й отримати відповіді на які не дають спокою питання.

Для цього потрібно перед сном, подумки чітко сформулювати питання, тоді є ймовірність, що відповідь прийде уві сні в ту ж ніч.

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