Свято 29 січня: що заборонено робити у день апостола Петра, прикмети

29 січня православні християни поклоняються чесним веригам святого апостола Петра, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа.
Петро за наказом Ірода Агріппи був кинутий у в'язницю за свою проповідь про Спасителя. Він був стягнутий двома залізними ланцюгами. У ніч перед судом, Ангел Господній зняв з апостола важкі кайдани й чудесним чином вивів його з дому ув'язнення. Ті ланцюги християни стали берегти як символ віри в диво. Люди вірили, що вони зцілюють від будь-яких хвороб і недуг. Вериги (ланцюги) святого апостола Петра зберігалися в Єрусалимі до Патріарха Ювеналія, який подарував їх Євдокії, дружині імператора Феодосія Молодшого, а вона в 437 та 439 роках перенесла їх з Єрусалима до Царгорода. Одну веригу Євдокія послала в Рим своїй дочці Євдоксії, яка побудувала храм в ім'я апостола Петра і поклала в ньому вериги.
Святого Первоверховного апостола вважали покровителем домашньої худоби. В цей день у слов'ян було заведено наглядати за тваринами й перевіряти, чи вистачає їм корму. Звідси походить народна назва свята 29 січня - Петро-полукорм.
Дата має певні традиції й заборони, пов'язані з деякими домашніми роботами.
До речі, в народі збереглося ще одне повір'я вважається, що в Петрів день можна зазирнути у майбутнє й отримати відповіді на які не дають спокою питання.
Для цього потрібно перед сном, подумки чітко сформулювати питання, тоді є ймовірність, що відповідь прийде уві сні в ту ж ніч.
Як ми раніше писали, астролог назвала сприятливі дати для весілля в 2021.