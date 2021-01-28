Свято 28 січня: що не можна робити у Павлів день, важливі прикмети

28 січня православні вшановують пам'ять преподобного Павла Фівейського (колаж РБК-Україна)

28 січня православні вшановують пам'ять преподобного Павла Фівейського (Єгипетського), святого і першого християнського ченця, який 91 113 років свого життя провів як відлюдник.

В народі свято отримало назву день Павла або Павло Пустинник. З цієї дати спостерігали збільшення світлового дня і скорочення нічної темряви - навіть побутувала приказка, що "Павло додав день".

28 січня ще в дохристиянські часи називали День відунів. Наші предки вірили, що це несприятлива дата, коли чаклуни й злі сили обмінюються таємними темними знаними, і застосовують їх проти людей. Забобонні боялися виходити за поріг будинку після заходу сонця, коли нечисть отримувала велику силу і полювала за самовпевненими сміливцями. Так, з тієї епохи збереглися важливі правила, як уберегти себе та рідних від зла, лиха і псування.

Як свідчать церковні передання, Павло народився в Єгипті, в місті Фіви. Під час гонінь імператора Деція в III столітті преподобний дізнався, що родич має намір розповісти язичникам про те, що він сповідує християнство, і пішов у пустелю і поселився в печері. Згідно з легендами, ворони приносили йому фініки і хліб. 91 рік прожив святий в молитвах, і незадовго до кончини відбулася його зустріч з преподобним Антонієм, який з ним залишився аж до смертного години.

Святий Павло за своє життя не заснував ні однієї обителі, однак його називають батьком православного чернецтва.

Народні повір'я і заборони 28 січня

На українських землях склалося повір'я, що 28 січня є одним з найбільш небезпечних і нещасливих днів. Здавна наші предки робили певні обереги від псування і пристріту. Віруючі - молилися, а забобонні вдавалися до "традиційних" методів - стукали по дереву і плювали через ліве плече.

Щоб захиститися від злих потойбічних сутностей і чаклунів з відьмами, люди клали біля всіх дверей і вікон гілочки засушеного чортополоху або полину.

Такі ж трави залишали в колисках малих дітей, які в цей день вважалися особливо вразливими для нечисті і "поганого ока".

З настанням темряви наполегливо не рекомендували виходити на вулицю - всі вечірні зустрічі варто перенести на інший день.

Якщо ж покинути будинок після заходу сонця необхідно, то люди обов'язково брали з собою обереги і не забували натільний хрестик. Говорили, що на ранок варто сходити до церкви і помолитися про захист від зла.

Ще один спосіб відвести від себе небезпеку - прочитати над місткістю зі святою водою змову і потім вмитися. Ось що потрібно вимовити:

"Боже мій, дай силу воді, щоб вона захистила мене від будь-якого негативного впливу. Пішли мені захист Великого духа свого через воду, наповнену світлом. Нехай це буде твоїм благословенням. Нехай вплив чорне не торкнеться мене, коли тіло своє водою змию. Одного недобре око на мене дивиться, та без шкоди для мене. Бо захищений я твоєю силою. Амінь".

Головні прикмети 28 січня

Якщо у цей день вітряна погода, то рік буде сирий;

Якщо вночі в небі багато зірок - чекай хороший врожай льону;

Коли ж зірки яскраво виблискують і сяють, то це обіцяло скорий мороз; якщо ж вони тьмяні - чекай відлиги; а коли зірки "сиплються" - це до похолодання;

Якщо у Павлів день хмари йде з півночі, то це обіцяло холодну погоду;

Якщо на вікнах з'явилися візерунки, схожі на житні колоски вниз завитками, то це обіцяло багатий урожай;

Якщо сьогодні голосно защебетали снігурі - незабаром погода зміниться;

Коли вороння кряче - чекай відлиги; а якщо ворони сховалися - це віщувало швидке похолодання

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