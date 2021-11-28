Свято 28 листопада: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей особливий день
28 листопада 2021 року в православній традиції вшановується пам'ять святих Авіва, Самонія і Гурія, а також починається Різдвяний піст, який триватиме сорок днів. У народі свято називають Гур'єв день, Гурій, його можна присвятити турботі про домашніх тварин, а також молитвам про зцілення.
Що можна і не можна робити в свято, у кого день ангела, і що відомо про сьогоднішні прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Важливі традиції цього дня
З цього дня будь-які гуляння, бурхливі веселощі, і всякі надмірності - під забороною. Це пов'язано з початком сорокаденного Різдвяного посту.
До самого Святвечора, 6 січня, слід утримуватися не тільки від м'яса, яєць, молочного та алкоголю, але і слід позбавлятися від негативних думок, присвятити себе добрим справам, молитвам.
Сьогодні можна помолитися святим, щоб зуби і очі були здоровими.
Жінки молилися Гурію, щоб чоловік був м'яким і поступливим.
У цей день колись влаштовували скромні вечері з кутею на воді і варениками з капустою і грибами.
Також вважається, що якщо сходити і купуватися в лазні в цей день, будеш здоровим весь рік.
Прикмети на 28 листопада
- Сильний вітер в цей день означає, що буде погана погода аж до Миколая - 19 грудня.
- Похмура, але тепла погода на Гур'єв день - Травень буде холодним.
- Якщо сніг лежить, він не розтане до самої весни.
День ангела 28 грудня святкують люди з такими іменами:
Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Степан, Філіп, Фома.
Що строго заборонено робити в цей день:
- Грішити, ображати людей, а також затаювати образу.
- Прибирати вдома - можна привернути в будинок нечисть.
- Скупитися - інакше благополуччя покине вашу оселю.
- Ходити на полювання і риболовлю.
- Вживати продукти тваринного походження - молоко, м'ясо, яйця, вершкове масло, сир і страви з них.
- Пити алкоголь.
- Ворожити, проводити будь-які магічні обряди.
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