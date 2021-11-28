Свято 28 листопада: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей особливий день

28 листопада 2021 року в православній традиції вшановується пам'ять святих Авіва, Самонія і Гурія, а також починається Різдвяний піст, який триватиме сорок днів. У народі свято називають Гур'єв день, Гурій, його можна присвятити турботі про домашніх тварин, а також молитвам про зцілення.

Що можна і не можна робити в свято, у кого день ангела, і що відомо про сьогоднішні прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Lite .

Важливі традиції цього дня

З цього дня будь-які гуляння, бурхливі веселощі, і всякі надмірності - під забороною. Це пов'язано з початком сорокаденного Різдвяного посту.

До самого Святвечора, 6 січня, слід утримуватися не тільки від м'яса, яєць, молочного та алкоголю, але і слід позбавлятися від негативних думок, присвятити себе добрим справам, молитвам.

Сьогодні можна помолитися святим, щоб зуби і очі були здоровими.

Жінки молилися Гурію, щоб чоловік був м'яким і поступливим.

У цей день колись влаштовували скромні вечері з кутею на воді і варениками з капустою і грибами.

Також вважається, що якщо сходити і купуватися в лазні в цей день, будеш здоровим весь рік.

Прикмети на 28 листопада

Сильний вітер в цей день означає, що буде погана погода аж до Миколая - 19 грудня.

Похмура, але тепла погода на Гур'єв день - Травень буде холодним.

Якщо сніг лежить, він не розтане до самої весни.

День ангела 28 грудня святкують люди з такими іменами:

Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Степан, Філіп, Фома.

Що строго заборонено робити в цей день: