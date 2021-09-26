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Свято 26 вересня: що суворо заборонено робити в цей особливий день

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Неділя 26 вересня 2021 05:30
Свято 26 вересня: що суворо заборонено робити в цей особливий день Фото: яке свято відзначається 26 вересня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

26 вересня 2021 року за православною традицією відзначається день святого Корнилія, римського сотника, який творив своєю молитвою чудеса. У народі це свято прийнято називати Корнилів день, Корнилля або Корнилій. Раніше вважалося, що сьогодні потрібно прибрати останні кореневі овочі з городу.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Традиції 26 вересня

У народі вірили, що Корнилля - відмінний день для проведення ритуалів і обрядів, читання замовлянь на щасливу дорогу. Люди відвідували храм, а по дорозі додому не можна було ні з ким розмовляти.

Із зібраних овочів предки в цей день готували різні страви. В особливій пошані була редька, яка вважалася королевою овочів. Їй приписували чудові властивості природного антибіотика і імуностимулятора.

З овочем обходилися дуже дбайливо, заготовлюючи його в погребі на тривале зберігання.

Цікаво, що якщо дівчині не подобався хлопець, вона не гарбуз йому виносила, а годувала стравою з редьки, щоб відвадити від себе.

Що не можна робити в цей день

  • Гуляти весілля і свататися - вважалося, що такий шлюб буде нещасним.
  • Ворожити з дзеркалом - це до нещастя.
  • Шумно веселитися - інакше будете потім плакати.
  • Лаятися, нецензурно висловлюватися, ображатися, конфліктувати, сваритися.
  • Переїдати, здійснювати великі покупки.
  • Робити щось важливе поодинці.
  • Давати в борг або позичати.

Прикмети та повір'я на 26 вересня

  • Червоний місяць в небі - погода буде вітряною.
  • Дощ сьогодні - урожай буде хорошим.
  • Теплий дощ сьогодні - більше таких цього року не буде.
  • Якщо дитина в цей день наїсться досхочу страв з ріпи - це зміцнить їй розум.
  • Не прибрати до Корнилія урожай з городу - погана прикмета.

Людина, що народилася 26 вересня, вміє втішати добрим словом. Вона проживе довге і цікаве життя, її каменем-оберегом є малахіт.

День ангела сьогодні святкують:

Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан. Обов'язково привітайте їх!

Раніше ми писали, що в Україні хочуть поміняти календар свят. Стало відомо, чи будуть довгі вихідні.

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