Свято 22 січня: що не можна робити на День Пилипа, прикмети

22 січня називається Пилиповим днем (колаж РБК-Україна)

22 січня 2020 року православні українці вшановують пам'ять Євстратія Пилипа. Крім того, цей день має важливе історичне значення для нашої країни - ми святкуємо День Соборності - возз'єднання Західної і Східної України в 1919 році. Головні прикмети, традиції і заборони сьогоднішнього дня - в матеріалі Lite.

Народні традиції 22 січня

У давнину люди вважали, якою погода буде 22 січня, такий буде і вересень. У цей день люди починали братися до господарських робіт, про яких згадували після тривалих січневих гулянь.

22 січня, за традицією, треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи.

Прийнято в цей день було багато працювати. Подвір'я, хату, господарські будівлі доводити до ладу. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.

Головні прикмети на Пилипа

Якщо на Пилипа день ясний та погожий, рік буде благополучним і врожайним.

Ворони сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.

Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.

Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.

Що не можна робити 22 січня

Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі та хвороби.

Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.

Цікавим марновірством цього дня є заборона на пришивання гудзиків. Переказ говорить, що людина, яка пришила гудзик на Пилипа, не зможе позбутися від старих проблем.

Відзначимо, що крім Пилипа іменинниками 22 січня є також Євстрат, Поліект, а також Петро.

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