ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Свято 22 січня: що не можна робити на День Пилипа, прикмети

П'ятниця 22 січня 2021 05:55
Свято 22 січня: що не можна робити на День Пилипа, прикмети
22 січня називається Пилиповим днем (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

22 січня 2020 року православні українці вшановують пам'ять Євстратія Пилипа. Крім того, цей день має важливе історичне значення для нашої країни - ми святкуємо День Соборності - возз'єднання Західної і Східної України в 1919 році. Головні прикмети, традиції і заборони сьогоднішнього дня - в матеріалі Lite.

Народні традиції 22 січня

У давнину люди вважали, якою погода буде 22 січня, такий буде і вересень. У цей день люди починали братися до господарських робіт, про яких згадували після тривалих січневих гулянь.

22 січня, за традицією, треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи.

Прийнято в цей день було багато працювати. Подвір'я, хату, господарські будівлі доводити до ладу. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.

Головні прикмети на Пилипа

Якщо на Пилипа день ясний та погожий, рік буде благополучним і врожайним.

Ворони сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.

Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.

Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.

Що не можна робити 22 січня

Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі та хвороби.

Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.

Цікавим марновірством цього дня є заборона на пришивання гудзиків. Переказ говорить, що людина, яка пришила гудзик на Пилипа, не зможе позбутися від старих проблем.

Відзначимо, що крім Пилипа іменинниками 22 січня є також Євстрат, Поліект, а також Петро.

Читайте також місячний календар стрижок на січень 2021, коли найкраще йти до перукаря.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Стиль життя Праздники

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся