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Свято 22 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

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Понеділок 22 листопада 2021 05:30
Свято 22 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

22 листопада християни вшановують пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в Константинополі в V столітті.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Після народження дочки Матрона залишила мирське життя і сім'ю, почала служити Богу і пішла в чоловічий монастир, представилася ченцям євнухом.

У народі свято прижився під назвою Матронин день або Матрони зимові, і ця дата вважалася фактичним початком зими. Предки говорили, що Матрона ставить зиму на ноги на небесах, тому 22 листопада зазвичай була вітряна холодна погода.

Також на українських землях раніше вірили, що сон, який приснився на Матронин день, був віщим і збудеться вже наступного дня опівдні.

Головні традиції цього дня

  • З давніх-давен люди 22 листопада переглядали і перебирали свій теплий одяг, вибираючи вбрання для носіння взимку.
  • Також за традицією прийнято було позбавлятися від старих і непотрібних речей для того, щоб минуле не тягнуло назад.
  • Люди роздавали милостиню нужденним і пригощали бідних, заохочувалася щедрість, привітність і привітність.
  • У цей день також заговорювали траву дербенника (плакун-верби) - вважалося, що вона буде мати чудодійну силу і з її допомогою навіть можна знаходити скарби, спілкуватися і взаємодіяти з силами природи.

Що не можна робити в цей день

  • Дуже поганою прикметою вважали віддати іншим людям свій старий і не випраний одяг - нібито так можна віддати власне щастя в чужі руки, позбутися його.
  • Також заборонялося в це свято займатися важкою фізичною працею. Говорили, що в іншому випадку може піти ціла низка невдач і відвернеться везіння.
  • Не можна було ні з ким не сваритися, а особливо - з рідними. Забобонні вірили, що через лайку могли захворіти або випасти зуби, або з'явиться інше захворювання ротової порожнини.
  • Вважалося, що в цю дату дівчатам небажано стригти волосся і фарбуватися - інакше краса скоро померкне або посивієте.

Головні прикмети в Матронин день

  • Якщо іній дерева покриє, значить скоро прийдуть люті морози;
  • Якщо почнеться снігопад, що негода затягнеться ще на місяць;
  • Туман в цей день обіцяв швидку відлигу;
  • Якщо качки досі не полетіли, то тепло збережеться ще довго;
  • Якщо пішов дощ в цей день, то в наступному році буде хороший урожай пшениці, а якщо іній з ранку видно - то вівса.

У цей день іменини відзначають: Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Ілля, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.

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