Свято 16 травня: найсуворіша заборона цього дня, важливі традиції і хто іменинник

16 травня в православному календарі значиться днем пам'яті мучеників Тимофія і Маври, а також Києво-Печерської ікони Успіння Пресвятої Богородиці. Головною традицією цього дня було висаджування розсади та інші роботи на землі. Вважалося, що кропива в цей день набувала цілющу силу - з неї готували настій.

Що потрібно зробити в цей день, а на що накладається заборона, важливі традиції і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Головні традиції та звичаї на сьогодні

Цей день називають також Маврою Розсадницею або ж Маврою Молочницею. На городі висаджували розсаду капусти і сіяли насіння. Розсаду, посаджену в цей день потрібно окропити святою водою, тоді ніякі шкідники їй не страшні.

Корови, за прикметами, починали давати більше молока, оскільки свіжа трава, яку вони їли, має особливу силу.

Молода кропива ставала на Мавру дуже корисною. Настій з рослини виганяв з тіла всяку нечисть, а чоловікам давав силу. Цікавим звичаєм було похльостати себе кропивою гарненько, перед цим нарвавши її голими руками.

З цього дня також починали готувати перші страви зі свіжої зелені. У хід йшла кропива, лобода, щавель.

16 травня був дуже сприятливим днем для позбавлення від серцевих мук. Закохані читали спеціальне замовляння, щоб більше не випробувати любовних мук.

Прикмети на Мавру

Велика роса і ясний день на Мавру - чекай гарного врожаю огірків.

Якщо ранок сухий, вдень буде дощ.

Якщо заспівали солов'ї, то урожай виявиться славним.

Вранці велика роса - погода буде хороша.

Що не можна робити 16 травня

У цей день не рекомендується мити голову - будуть неприємності.

Не можна займатися будь-якими видами будівництва - в житлі, закладеному 16 травня, щастя не буде.

Категорично не варто конфліктувати, з'ясовувати стосунки, виділяти негатив.

Заборонені лайки і підвищений тон розмови.

Не можна відправляти на полювання і риболовлю.

У цей день не варто планувати чогось важливого і серйозного.

Іменини 16 травня відзначають Вікентій, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна.