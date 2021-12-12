Свято 12 грудня: що заборонено, а що необхідно зробити в цей особливий день

12 грудня 2021 року в православній церкві вшановується пам'ять святого Парамона, постраждалого за віру разом з сотнями інших мучеників на початку нашої ери. У народі цей день називають Парамоновим, і він має свої особливості.
Що можна і не можна робити на Парамона, прикмети, важливі традиції і як правильно ворожити в ніч на 13 грудня - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Цей день називали "зимовказівником", адже саме на Парамона передбачали погоду на найближчий час.
Вранці прийнято було брати в руки мітли і віники і очищати дахи від снігових шапок. При цьому лопату було брати заборонено, щоб дах не продірявився.
За ще однією традицією в цей день годували птахів тільки правою рукою.
Ще на Парамона потрібно обов'язково щось зайняти у сусідів: хліб, яйця, масло і так далі. Вважалося, що це може привернути, удачу на наступний рік.
У ніч на 13 грудня Андрія Первозванного ворожили на судженого. Один із способів: покласти під подушку мішечок з написаними на листках 11 іменами, а один листочок залишити порожнім. Вранці можна було дізнатися ім'я майбутнього обранця, витягнувши листочок, а якщо діставалася "пустушка" - ім'я судженого поки залишиться таємницею.
Вважається, що людина, що приснилася в ніч з 12 на 13 грудня стане майбутнім обранцем.
Також можна покласти під подушку гребінець, примовляючи: "Суджений-ряджений, прийди, причеши мені голову".
Акакій, Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Платон, Сергій, Федір і Кіра. Привітайте рідних і близьких, кого так звуть!
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