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Свято 12 грудня: що заборонено, а що необхідно зробити в цей особливий день

Автор: Світлана Мащенко

12 грудня 2021 року в православній церкві вшановується пам'ять святого Парамона, постраждалого за віру разом з сотнями інших мучеників на початку нашої ери. У народі цей день називають Парамоновим, і він має свої особливості.

Що можна і не можна робити на Парамона, прикмети, важливі традиції і як правильно ворожити в ніч на 13 грудня - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Головні традиції та обряди 12 грудня

Цей день називали "зимовказівником", адже саме на Парамона передбачали погоду на найближчий час.

Вранці прийнято було брати в руки мітли і віники і очищати дахи від снігових шапок. При цьому лопату було брати заборонено, щоб дах не продірявився.

За ще однією традицією в цей день годували птахів тільки правою рукою.

Ще на Парамона потрібно обов'язково щось зайняти у сусідів: хліб, яйця, масло і так далі. Вважалося, що це може привернути, удачу на наступний рік.

Увечері 12 грудня заведено було ворожити

У ніч на 13 грудня Андрія Первозванного ворожили на судженого. Один із способів: покласти під подушку мішечок з написаними на листках 11 іменами, а один листочок залишити порожнім. Вранці можна було дізнатися ім'я майбутнього обранця, витягнувши листочок, а якщо діставалася "пустушка" - ім'я судженого поки залишиться таємницею.

Вважається, що людина, що приснилася в ніч з 12 на 13 грудня стане майбутнім обранцем.

Також можна покласти під подушку гребінець, примовляючи: "Суджений-ряджений, прийди, причеши мені голову".

Прикмети на Парамона

  • Пішов сніг, значить скоро буде хуртовина.
  • Зоря червоного кольору ввечері - до сильного вітру.
  • Сніг ще не випав, значить до Миколая, 19 грудня, будуть сильні морози.
  • Багато снігу - наступний рік буде врожайним.
  • Зірки яскраві - до морозу, тьмяні - до тепла.

Що не можна робити 12 грудня

  • Лаятися і доводити свою правоту, інакше можна сильно зіпсувати відносини.
  • Лінуватися, щоб не відлякати удачу.
  • Ігнорувати раптово виниклі страхи - їм обов'язково потрібно знайти причину.
  • Потурати шкідливим звичкам, так як вони погано вплинуть на ваше майбутнє.

День ангела в цей день відзначають люди з такими іменами:

Акакій, Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Платон, Сергій, Федір і Кіра. Привітайте рідних і близьких, кого так звуть!

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