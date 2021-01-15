Свято 15 січня: всі прикмети і заборони цього дня

15 січня православні християни згадують святителя Сильвестра Першого, папу Римського, який за переказами звернув імператора Костянтина християнство, і, згідно з легендою, в 314 році нашої ери спіймав старозавітне чудовисько - морського змія Левіафана.

В народі свято на честь святого отримав назву Сильвестров день або Куряче свято, так як священик був відомий як покровитель домашньої птиці. В цей час тривали святки після Різдва Христового, які за традиціями супроводжувалися широкими веселими гуляннями. Також можна було передбачити погоду за допомогою цибулин, а дівчата ворожили на заміжжя.

Як свідчать церковні літописи, Сильвестр народився у Римі у сім'ї християн, отримав чудове утворення, і під час гонінь не побоявся поховати святого сповідника, єпископа Тимофія, за що був схоплений і постав перед судом. Не дивлячись на погрози, він не відмовився від Віри, за що був кинутий до в'язниці.

У віці 30 років Сильвестр був висвячений у сан диякона, а потім і пресвітера, і до того часу вже здобув славу талановитого проповідника, який звернув в християнство багатьох язичників. Після смерті папи Мельхиада святий Сильвестр був обраний єпископом Римським. Він керував Римською Церквою більше 20 років, користуючись глибокою повагою християн. Святитель мирно помер у глибокій старості в 335 році. Сильвестра поховали поряд з мучениками в катакомбах Прісцилли, його останки були перенесені за Павла I в 762 році в Сан-Сильвестро-ін-Капите в Римі.

Як свідчать народні приказки, На Сильвестра день перебуває, а мороз - міцнішає. Так, до 15 січня світловий день збільшувався, однак зима ставала дедалі суворішими. Побутувала традиція у цю дату гадати на погоду і майбутній урожай. Для цього брали 12 цибулин, який символізували місяці року, клали на кожну дрібку солі і потім залишали на печі на ніч, а вранці шукали серед них мокрі: дощовий місяць визначали за рахунком цих цибулин.

За повір'ям, у цей день можна було захистити курей від хвороб. Для цього в курнику вішали камінчик-оберіг з діркою посередині - так званий "курячий бог". Також приміщення з домашньою птицею обкурювали зіллям, чистили і лагодили.

Ще один спосіб відвадити до господарства хвороби, псування і нечисту силу - омити притолки біля дверей наговорной водою рано-вранці.

В честь Курячого свята господині пекли для дітей спеціальні частування у формі півників і курочок.

Жінки в цей день боялися стригти волосся, так як вважалося, що тоді вони вже не зростуть.

Головні прикмети 15 січня:

Якщо вночі місяць на небі яскрава і з гострими рогами, то наступний день буде вітряний і холодний;

Коли ж у місяці обидва роги пологі - чекай негоду;

Якщо пізно ввечері закукурікав півень, значить готуйтеся до різких змін погоди;

Якщо сорока шукає притулок серед будинків, то це обіцяло заметіль;

Хмари в небі в цей вечір обіцяли переміну погоди

Іменинники: Кузьма, Михайло, Петро, Сергій.

Як ми раніше писали, синоптики дали прогноз погоди на Хрещення.