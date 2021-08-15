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Свято 15 серпня: що строго заборонено робити і кого привітати з днем ангела

Автор: Світлана Мащенко

15 серпня 2021 року вшановується пам'ять Стефана Первомученика, якого називають покровителем коней. У народі свято називають Степановим днем, і у нього є свої особливості.

Що потрібно зробити обов'язково в цей день, яких традицій дотримуватися, що робити заборонено і хто святкує день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що потрібно зробити в цей день

Раніше Стефану молилися про здоров'я і захист цих тварин, які здавна є помічниками людей. На роботу 15 серпня коней не виводили, їх балували смаколиками і мили.

Вважалося, що ті, у кого в господарстві є коні, можуть привернути в цей день в дім велику удачу.

За однією з традицій було прийнято плести Степанів вінок. Його роблять з таких рослин як божі слізки, конюшина, м'ята, пижма, ромашка. У народі вірили, що він приносить в домівку мир, злагоду, зцілює і вберігає від злих духів. Від такого вінка брали невелику частину і заварювали, якщо в дім прийшла біда.

Юні дівчата прагнули встати раніше і вмитися "срібною" водою (з монетою або іншим виробом з цього металу). Це допоможе надовго зберегти красу і здоров'я.

Що заборонено робити на свято

Шуміти, влаштовувати гучні гуляння, пити алкоголь. Адже 15 серпня - другий день Успенського посту.

Перепрацьовувати і переїдати, інакше можуть з'явитися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Не можна дивитися страшні фільми і читати страшні книги. В іншому випадку це призведе до серйозних проблем.

Брати і давати гроші в борг, інакше фінансових втрат не минути.

Важливі прикмети в Стефанів день

  • Якою буде погода ранку, такою і наступні шість тижнів.
  • Пішов дощ - до багатого врожаю картоплі.
  • Кішка спить весь день - до негоди.
  • Жаби голосно квакають на болотах і ставках - до тепла.
  • Молодик - до дощової погоди, зростаючий місяць - до посухи.

День ангела святкують:

Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Раніше ми публікували календар вихідних і святкових днів у вересні 2021. Стало відомо, скільки будемо працювати і відпочивати.

Також повідомлялося, коли ми відсвяткуємо "Три Спаса" і що потрібно зробити обов'язково в ці дні.

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