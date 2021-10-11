Свято 11 жовтня: чому сьогодні не можна виходити з дому і що краще не їсти

11 жовтня православні християни вшановують пам'ять преподобного Харитона Сповідника. Цей день у наших предків вважався несприятливим для нових починань.

Що сьогодні не можна робити, у кого день ангела і головні прикмети цього дня - читайте в нашому матеріалі нижче.

Ким був преподобний Харитон

Святий проживав в Іконії в IV столітті. Як і багато християн, він зазнав гонінь з боку ідолопоклонників і постраждав за віру в своєму рідному місті.

Він щиро жадав мученицької кончини, але колишній імператор був убитий, а новий не став переслідувати християн і відпустив святого.

Після чого Харитон вирішив присвятити залишок життя служінню Богу. Прямуючи до Єрусалиму, він потрапив до рук розбійників. Вони зв'язали його і кинули в печеру. Від смерті Харитона врятувало те, що в печеру вповзла змія і своєю отрутою отруїла посудину з вином, випивши яке розбійники загинули.

Преподобний Харитон, подякувавши Богові, вирішив залишитися жити в печері. Незабаром у нього з'явилися послідовники, і на місці його чудесного порятунку виникла знаменита Фаранська лавра.

Прикмети 11 жовтня

Зайці все ще не побіліли - до пізньої зими

Листя падають виворотом вгору - до хорошого врожаю в наступному році

Дерева зацвіли вдруге - до довгої і теплої осені

Птахи летять низько до землі - до ранньої та холодної зими

Північний вітер обіцяє холодну зиму

Що суворо заборонено робити сьогодні

Харитонів день вважається недобрим, в народі вірили, що краще його провести вдома в спокійній обстановці, щоб ненароком не накликати біду на всю сім'ю

По можливості в цей день не можна було навіть виходити у двір, щоб уберегтися від лихого ока. Та й вдома робити можна було не все.

Прибиранням займатися можна, а ось сміття з хати не виносьте - це можна зробити завтра.

Цікаво, що в цей день з побоюванням ставилися до карооких, а особливо - чорнооких людей. Адже вважається, що вони більше схильні до чаклунства.

Але були й ті, хто порушував табу. Особливо це стосувалося закоханих. Наречений і наречена потай від усіх несли чаклунці пиріг і мед, щоб злі чари не порушили планів одруження.

А ще в цей день і кілька днів після заборонено їсти ягоди, навіть достиглі. Згідно з переказами, за три дні до свята Покрови, тобто 11 жовтня, сам диявол плював на всі ягоди. І той, хто скуштує таку ягоду, буде важко хворіти від його отруйної слини.

11 жовтня День ангела святкують Анатолій, Василь, Григорій, Іван, Сергій та Федір.