Свято 10 березня і важливі заборони: що потрібно зробити в цей день, у кого іменини

Хто такий Тарасій, і чому цей день присвячений йому

Тарасій був архиєпископом Константинопольським, який отримав славу за свої добрі справи. Священнослужитель захищав слабких і знедолених, займався будівництвом притулків, лікарень.

Щоб вшанувати пам'ять святого Тарасія, роздайте сьогодні милостиню нужденним. Чим більше дасте, тим більше вам повернеться.

У цей день можна сходити в храм і попросити преподобного Тарасія про захист і заступництво.

Що можна і потрібно робити сьогодні

Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Кладіть у цей день гроші на кухонний стіл, тоді ваші фінанси будуть примножуватися.

Якщо в родині захворіла дитина, люди молилися преподобному Тарасію над непочатою водою. Після цього дитині потрібно було зробити три ковтки, а залишками - вмитися.

Згідно з "масляною" традицією, на третій день тижня - Ласунку - ходять на млинці до тещі. Господині запрошують своїх зятів на святковий обід і пригощають їх млинцями, пирогами та іншими стравами. Цей день вважався вдалим приводом, щоб налагодити стосунки в родині, подружитися і висловити свою вдячність.

Прикмети на 10 березня

У місяця круті роги - чекай похолодання.

Випав сніг - перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним.

Каркають ворони - літо буде дощовим.

Граки в'ють гнізда на деревах - буде тепла погода.

Сніг розтанув - до врожаю.

Якщо вхідні двері з петель зірвалися - біди не минути.

Що сьогодні категорично не можна робити

В цей день не можна лягати спати в денний час. Той, хто вирішить порушити заборону, може впустити в свій організм лихоманку.

Жінкам не можна укладати дитину спати вдень. У народі вірили, що мати, що поклала дитя спати вдень, не зможе потім спокійно його розбудити.

Не можна заглядати в чужі вікна і запрошувати в дім чужих людей.

Чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, позаяк потім всі плани можуть зруйнуватися.

Мислити негативно. Цей день володіє сильною енергетикою, тому все, про що ви подумаєте, притягнеться до вас у подвійному розмірі.

Стригтися або проводити будь-які процедури з волоссям.

Не можна викидати з будинку старі речі. Вони можуть забрати з собою все хороше. Не варто віддавати іншій дитині дитячі речі, інакше разом з ними віддасте і здоров'я свого дитяти.

У кого 10 березня іменини

Сьогодні іменини відзначають Тарас, Євген, Олександр, Микола, Федір та Антон.