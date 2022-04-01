Свято 1 квітня: чим особливий день Дарії, що не можна робити і у кого день янгола
1 квітня відзначається День сміху, День розчинної кави, Міжнародний день птахів. У православному календарі шанують пам'ять святої мучениці Дарії Римської та її чоловіка Хрисанфа. А в народі день називали раніше Дарина-Повалиха, Дарина - брудні ополонки, Дарія брудна, Хрисанф.
Що сьогодні можна і не можна робити, традиції, прикмети, хто іменинник, що важливого сталося в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Важливі традиції 1 квітня, що можна робити
Колись Дарині молилися про благополуччя та щастя у родині.
Брудною її назвали, бо природа раніше активно готувалася до приходу весни, сніги танули, на дорогах утворювалися калюжі, а в землі можна було зав'язнути.
Дівчата в цей день водили хлопців за ніс, щоб в майбутньому наречені їх не обдурили. Незаміжні дівчата йшли до ставка або струмка і вмивали обличчя холодною водою. Це повинно було привернути нареченого.
В цей день колись ворожили на шлюб: йшли до річки, де визирали птахів. Вірили: якщо побачити одного птаха - весь рік дівчина буде обділена чоловічою увагою. Якщо кілька птахів і більше - самотність не загрожує.
У народі говорили, що дівчина, яка відгукнулася на жіночий голос, весь рік проведе на самоті. Якщо ж вона відгукнеться на чоловічий - найближчі 12 місяців не буде відбою від шанувальників.
Щоб позбутися негативної енергії перед сном, варто запалити свічку. Після пробудження вмивайтеся прохолодною водою і намагайтеся мислити позитивно.
Що сьогодні не можна робити
- Плакати, навіть від сміху, інакше за півроку проллєш гіркі сльози.
- Зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
- Займатись важкою фізичною роботою.
Не можна також думати про погане й лихословити - інакше Дарія може обмазати брудом. Тому за старих часів вважалося, що визначити цього дня погану людину було легко - за забрудненим одягом.
Прикмети на Дарини
- Яка погода в цей день, такою буде вона й 1 жовтня
- Весняна вода зашуміла - влітку будуть хороші трави.
- Якщо вночі не видно зірок - до потепління.
- Верба зацвіла - час обладнувати бджолині вулики.
Іменини сьогодні святкують:
Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор та Томаш.
Що важливого сталося в цей день
1889 - у Чикаго з'явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.
1890 - бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.
1906 - підписана міжнародна конвенція з охорони птахів.
1917 - у Києві відбулося Свято Свободи - одна з найбільших національних маніфестацій в історії України
1919 - Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком.
1976 - Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.
1981 - в СРСР уперше введено літній час.
2001 - Нідерланди легалізували одностатеві шлюби.
2002 - Нідерланди легалізували евтаназію.
2016 - наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна".
Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимуть Благовіщення.
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.