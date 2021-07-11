Ці повсякденні звички швидко вбивають стосунки: що потрібно знати

Порядок в будинку

На жаль, для когось стопки журналів, папірці по всьому письмовому столу, розкиданий одяг на стільцях - не становить особливого дискомфорту. Однак, є люди, які нервово і навіть агресивно реагують на крихти, легкий хаос на полицях і навіть на збори коробок з-під їжі в кутку, біля сміттєвого відра. Добре, якщо у пари більш-менш однакове сприйняття порядку в будинку. Але так буває не завжди.

Як вирішити: можна обговорити ці питання на початку спільного проживання і знайти компроміс, який влаштовував би двох. Домашні обов'язки потрібно розділити та при цьому враховувати переваги один одного - для когось ненависний посуд, а хтось абсолютно не може виносити вчасно відро для сміття.

Зависання в гаджетах

У сучасному світі ця проблема починає виходити на перший план. Ми проводимо багато часу біля комп'ютерів під час роботи, після – скролимо стрічки соціальних мереж, негайно відповідаємо на всі повідомлення. І часто при цьому ми забуваємо про те, що поруч знаходиться жива людина, яка хоче простого спілкування. Зависання в гаджетах часто сприймається небезпечним сигналом: в гаджеті є щось цікавіше, ніж співрозмовник. Це стає причиною образ і непорозуміння.

Як вирішити: домовтеся про час і зони без гаджетів. Це може бути спільна вечеря, обов'язково – ліжко. Іноді замислюйтеся про те, що повідомлення без відповіді о 10 вечора може врятувати ваші відносини та нервову систему. Пам'ятайте, що найважливіша людина знаходиться поруч з вами.

Постійний контроль

Контроль, ревнощі, постійне інформування про те, де хто знаходиться і чим зайнятий – найлютіші вороги будь-яких відносин. Навіть якщо такий контроль не доходить до питань "в лоба", до перевірки месенджерів і кишень – це вже тривожний сигнал. Постійна опіка у вигляді:" Не їж це", "не ходи туди", "не спілкуйся з цим" – їх тієї ж опери.

Як вирішити: ви обидва - цілком дорослі та самостійні особистості, які мають право розпоряджатися своїм часом і вчинками. Ви вмієте самостійно планувати свій день, вибрати одяг, їжу і друзів. Тому - ставтеся з розумінням і повагою до кордонів іншої людини. Якщо для вас дуже важливо, щоб ваш партнер про щось інформував - просто обговоріть це і поясніть, що це допоможе зняти вашу тривожність.

Робочий графік

Ви працюєте з 7 ранку до пізньої ночі? А ваш партнер - в іншому, але абсолютно ненормованому графіку? В умовах пандемії часто буває так, що пара знаходиться фізично на одній території, але при цьому не знаходить часу, щоб обговорити навіть меню на вечерю або плани на вихідний. І часто комунікація зводиться до листування в месенджерах, записок на холодильнику і відсутністю дозвілля разом. Навіщо ви тоді живете разом?

Як вирішити: можна змінити роботу або встановити певні правила – після 20:00 час належить близькій людині, один вихідний на тиждень – недоторканний. І намагайтеся свій вільний час проводити зі своїм партнером – шукайте точки дотику в графіку, вибирайтеся на прогулянки. При роботі вдома - розділіть зони, щоб не заважати один одному і домовтеся про те, що по можливості всі питання ви будете вирішувати в особистій бесіді.

Нудне дозвілля

Карантини та певні обмеження призвели до того, що пари стали більше проводити вільний час в чотирьох стінах – перегляд серіалу, кінофільмів, максимум – спільна вечеря. Певний час в цьому буде навіть якийсь романтизм, але потім це почне набридати одному з партнерів або обом. Це може привести до невдоволення і сварок.

Як вирішити: Залишайте стіни свого будинку якомога частіше. Необов'язково Вирушати в далеку подорож - махніть хоча б в сусіднє місто на вихідних. Погуляйте вночі в рідному місті, подивіться афішу - ви точно знайдете щось цікаве. Навіть звичайна прогулянка по парку і розмова відверто може значно освіжити ваше сприйняття. Випробуйте все, що може вам подарувати нові і яскраві емоції.