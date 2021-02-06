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Потап "відкопав" старе фото, де він 18-річний молодик з кучериками

Автор: Світлана Мащенко

Український репер Олексій Потапенко вирішив вдатися до спогадів, і показав своє фото двадцятирічної давності. Зараз артистові 39 років і він виглядає зовсім інакше, ніж на початку 2000-х.

На кадрах, опублікованих Потапом в Insragram, він позує в синій футболці з принтом, руки "розпальцьовані", на голові - копиця кучерявого волосся, ну і звичайно ж хрестик на ланцюжку, виставлений напоказ.

"Коли мені було 18", - підписав фото артист.

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Потап викликав ажіотаж архівним фото (instagram.com/realpotap)

Пост викликав величезний інтерес, набрав десятки тисяч лайків і безліч коментарів. Дехто навіть вирішив, що артист схожий на американського рестлера Джона Сіну, а також на акторів Хіта Леджера і Меттью Макконахі. Ось як юзери відреагували на ностальгію артиста:

  • Хіт Леджер, якого ми заслужили.
  • Вам личить з волоссям. Як з серіалу Район Беверлі Хіллс.
  • Схожий на Меттью Макконехі.
  • А буде фотка з голим торсом в молодості? Ми типу чекаємо.
  • Жесть звичайно.

До речі, нещодавно у мережі спливло відео, на якому Потап робить пропозицію руки і серця своїй тоді ще дівчині Насті Каменських. Для такого кроку артист вибрав дуже несподіване місце.

Музиканти одружилися 23 травня 2019 року, відігравши гучне весілля в елітному ресторані під Києвом.

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