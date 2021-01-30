Порийтеся у мами в шафі: стиліст назвала наймодніші сумки 2021

У 2021 році тренди на жіночі сумки будуть радувати різноманітністю, але дещо ми зможемо відкопати з маминої, а може навіть бабусиної шафи. Ксенія Господінова, стиліст з Києва, поділилася "порцією" самих модних сумок 2021 року, і серед них є "вінтаж".

Дівчина називає себе гідом по стилю, проводить онлайн і оффлайн шопінг, а також ділиться в Instagram останніми новинами зі сфери fashion-індустрії.

Стиліст каже, що моду в цьому році будуть задавати: сумка шоппер, сумка хобо, сумка з короткою ручкою (Top handle bag) і вінтажні моделі сумок. Другою порцією трендів на цей "мастхевний аксесуар" дівчина пообіцяла поділитися в наступному огляді.

Сумка шоппер

У 2021 нам представлені різні сумки-шопперы: від простих форм і мінімалістського дизайну до моделей прикрашених вишивкою, заклепками і кишенями.

Сумка шоппер (фото: ksenia_gospodinova)

Сумка хобо

Тренд на сумки-хобо явно розрахований на довгий час. Такі деталі як: плетена шкіра, бахрома, цікаві карабіни, заклепки і масивні пряжки з логотипом і роблять їх чарівними.

Сумка хобо (фото: ksenia_gospodinova)

Сумка з короткою ручкою (Top handle bag)

"Ніщо не виглядає більш підходящим на роль головного жіночого аксесуара, ніж міцна сумка з короткою верхньою ручкою. Ідеальний для повсякденного життя варіант, що поєднує в собі практичність і елегантність", - розповідає стиліст.

Сумка з короткою ручкою (фото: ksenia_gospodinova)

Вінтажні моделі

Модні тенденції 50-80-их повернулися в колекції сучасних дизайнерів, таких як Christian Dior, Fendi і Chanel - в їх колекціях було чимало жіночних і чарівних моделей.

Вінтажні сумки (фото: ksenia_gospodinova)

Раніше відомий український стиліст також розповіла про те, як поводитися з улюбленими речами, щоб не перетворити їх на ганчірки.