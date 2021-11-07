Повний місяць і місячне затемнення зійдуться в листопаді в один день: будьте обережні

Як зазначає експерт, в період затемнення душа людини стає найбільш вразливою, оскільки почуття знаходять м'якість, ніжність і всепрощення. У ці моменти естетичне сприйняття буде максимально витонченим, але при цьому спостерігається прагнення до вишуканості гастрономічних потреб.

При загальній приземленості людина стає злегка ледачою і загальмованою, навколишній світ сприймається нею як би в райдужному світлі, а її дії будуть більш грунтовними та продуманими.

Людям неодмінно захочеться випробувати невеликі радості життя, але при цьому зробити так, щоб оточення стало більш затишним, комфортним і красивим. Тому у багатьох виникає бажання намалювати шедевральну картину, пограти на фортепіано, посадити красиву квітку в саду або просто забратися в кімнаті.

Чуття до земних справ знаходить великий і знаменний сенс, але до того ж меланхолія відмінно поєднується з меркантильністю, тому про зайву витрату грошей в даній ситуації можна не турбуватися. Відносно харчування рекомендовано вживання тільки екологічно чистих і свіжих продуктів, при цьому дієт і голодування найкраще уникати.

У взаєминах між партнерами виникає норовистість, апатичність і примхливість – на тлі великої образливості. Підозрілість і недовірливість тільки посилює цей момент, а тому кращим виходом з такої ситуації стане підкреслена стриманість.

Удача буде супроводжувати в таких справах: