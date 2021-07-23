Повня з Чорним Місяцем принесе божевільний успіх цим знакам Зодіаку!

Гороскоп 2021 розповість, яким знакам Зодіаку липнева повня принесе небачений успіх і везіння. Подія відбудеться 24 липня, але її вплив буде відчуватися протягом декількох днів - до і після.

Терези

Терезам слід презентувати себе, нові проекти і пропонувати неординарні ідеї - оточуючі відмінно до цього поставляться! Повня схиляє Терези до того, щоб говорити мовою образів і емоцій, - а це саме та мова, яку всі навколо сприймуть на "ура" і охоче підуть за вами.

Стрілець

Ви будете на ходу приймати рішення або відкидати ідеї, підкоряючись лише внутрішньому пориву. При цьому все ж краще керуватися логікою, а не тільки інтуїцією, і тоді у вас все вийде. Головне - не рубати зопалу, а все ретельно обмірковувати.

Риби

Рибам слід розслабитися і як слід відпочити. Можливо, частину своїх обов'язків вам вдасться перекласти на плечі інших, а іншу і зовсім відкласти в дальню скриньку. Нехай вас це не обтяжує: вже днями ви візьметеся за справи з новими силами, адже відпочинок зарядить на підкорення вершин!

Для довідки:

Чорний Місяць - фіктивна планета, яку також називають Ліліт. По факту це математична невидима точка на небі, а не небесне тіло. Астрологи кажуть, що він пов'язаний з молодиками і змінює знаки Зодіаку. У липні Чорний Місяць переходить зі знака Телець в Близнюки. Ця подія сталася 19 липня 2021 року, і її відгомони будуть відчуватися ще довго.