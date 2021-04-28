Як зробити крашанки на Великдень без "хімії": найкращі натуральні барвники

Мелена кава

На склянку води потрібно взяти 4 чайні ложки (можна більше) кави з гіркою, довести розчин до кипіння і проварити 10 хвилин. Процідити каву від гущі, дати охолонути. Потім проварити в розчині яйця протягом 7-10 хвилин. Пофарбувати яйця можна від світло-кавового до темно-кавового кольору в залежності від насиченості розчину.

Буряковий сік

Один великий буряк або кілька невеликих (вибираємо темні коренеплоди) слід очистити, порізати на пластини або соломкою. Потім потрібно відварити в невеликій кількості води, процідити, остудити і проварити яйця в розчині 10 хвилин. У деяких рецептах радять просто замочити зварені яйця на три години в буряковому соку.

Морквяний і шпинатний сік

У свіжовичавленому морквяному (шпинатному) соку яйця рекомендують проварити протягом 5-8 хвилин. Але деякі господині радять просто натерти вже зварені яйця соком моркви (шпинату).

Синя капуста

Нашаткувати качан синьої капусти, додати в ємність 250 мл гарячої води і замочити вже зварені яйця в розчині на три години (можна залишити на ніч в холодильнику). У ряді рецептів в розчин радять додати оцет.

Куркума

Взяти 3 столові ложки куркуми на 250 мл води, і проварити яйця в цьому розчині протягом 5-8 хвилин. На виході повинен вийти насичений жовтий колір.

Фото: способи пофарбувати яйця натуральними барвниками

Оцет зробить колір шкаралупи більш насиченим

Покладіть яйця в каструлю, залийте їх водою. Додайте чайну ложку оцту. Кип'ятіть яйця 15 хвилин з натуральними фарбувальними добавками.

Світло-червоний - буряк або чорниця.

Помаранчевий - цибуля.

Світло-жовтий - апельсини або лимони, морква.

Жовтий - куркума, шкаралупа волоського горіха.

Світло-зелений - листя шпинату, кропиви.

Зелений - зелені яблука.

Синій - листя червоної (синьої) капусти.

Бежевий або коричневий - кава.

Важливо пам'ятати, що на колір і рівномірність фарбування буде впливати початкове забарвлення і текстура шкаралупи.