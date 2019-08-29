У пошуках зірок: Катя Осадча поскаржилася на роботу нової Ради з журналістами

Катя Осадча також не змогла пропустити найважливішу подія сьогоднішнього дня - перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання (29 серпня). Телеведуча програми "Світське життя" також відвідала парламентські кулуари, щоб поспілкуватися з молодими депутатами. Тим більше, що у Раді нового скликання чимало представників шоу-бізнесу. Наприклад, серед депутатів можна побачити екс-"кварталівця" Юрія "Юзика" Корявченкова, шоумена Миколу Тищенка, ведучого Олександра Скічка та інших. Тому не дивно, чому світська телеведуча також відвідала Раду.

При цьому новий випуск повинен вийде дійсно цікавим. Так, Осадча не тільки "традиційно" образ показала, але і вже поскаржилася на організацію роботи з журналістами в день урочистого засідання нової Ради.

На своїй сторінці в мережі instagram, а розділі сторіз телеведуча опублікувала пару відео, зроблених під стінами і всередині будівлі Ради на вул. Грушевського в Києві.

На першому відео Осадча показала довгу чергу з журналістів, які намагаються отримати прес-акредитацію для входу в будівлю українського парламенту. Телеведуча підкреслила, що простояла в черзі 50 хвилин!

Скріншоти: instagram.com/kosadcha

Далі телеведуча відзначила, що журналістам доводиться товктися на одному поверсі.

“Нова рада - нові правила. Журналісти, швидше за все, більше не будуть працювати в кулуарах другого поверху, сьогодні на порядку денному є прийняття змін.... на урочистому відкритті доступ в кулуари вже закрито.... Ааа... це ж "свобода слова", валимо на Шуфрича", - пише Осадча.

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Звичайно ж, телеведуча і свій образ показала. Хоча і не повністю. Для відвідування Ради Осадча вибрала колір перемоги - червоний! Червоне плаття, туфлі, капелюшок, у вушках - білі сережки. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

Катя Осадча відвідала перший день роботи Верхровной Ради України нового скликання (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча оригінально прощається з літом. Телеведуча відзначила, що готова повернутися до роботи після тривалих канікул. І повертається Осадча стильно - в розкішному платті.