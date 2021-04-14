Похолодання з опадами в Україні затримається ненадовго: синоптики уточнили прогноз

Коли будуть "піки" холодів у квітні в Україні

Не рахуючи стрімкого похолодання у Львівській області 15-16 квітня (до +2... +1 градуса вдень), в Чернівецькій області 16 квітня (до +3 градусів), на Волині 15 квітня (до +4 градусів), в Івано-Франківській області та на Закарпатті 14 квітня (до +5 градусів), наступним відчутним спадом температури повітря у квітні стануть 20-21 числа, причому вже в багатьох обласних центрах, і в ці дні будуть сильні опади.

Потім синоптична ситуація у другій половині наступного тижня - з 22-23 квітня - стане поліпшуватися практично на всій території країни, буде стабільне потепління.

Яка погода буде 14-18 квітня в різних облцентрах

У Києві 14 і 15 квітня буде досить висока температура повітря - до +15 градусів удень, проте вже в п'ятницю стовпчики термометрів опустяться до +10 градусів, а у суботу - до +7 градусів, але в неділю, 18 квітня, знову почнуть підніматися (до +12 градусів). Опади у вигляді дощів очікуються 15 та 16 квітня.

У Харкові 14, 15 і 16 квітня температура повітря знижуватиметься до +16 до +11 градусів вдень максимум, а в суботу і неділю очікується до +12 +14 градусів відповідно. Буде переважно хмарно, дощ із грозою прогнозується 15 квітня.

У Львові різко похолодає, і навіть прогнозуються нічні морози. Температура повітря в денний час опуститься вже 14-15 квітня до +2... +1 градуси, а з суботи до неділі "підскочить" з +4 до +11 градусів. У період з 14 по 17 квітня включно прогнозуються дощі з мокрим снігом.

В Одесі до кінця тижня очікується досить "рівна" температура повітря: стовпчики термометрів з 14 до 18 квітня будуть коливатися в межах +9... +13 градусів вдень. Опади у вигляді дощів прогнозуються вночі 14 і вдень 15 квітня.

У Дніпрі температура повітря вдень зробить невеличку "дугу" з 14 до 18 квітня, але в цілому буде досить тепло: від +11 до +16 градусів. Дощ прогнозується лише в середу, 15 квітня.

У Запоріжжі до кінця тижня буде хмарно, але опади у вигляді дощу очікуються тільки 15 квітня. Температура повітря зі середи до п'ятниці знизиться від +16 до +11 градусів вдень, а потім до неділі підніметься до +17 градусів.

У Луцьку у середу, четвер і п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах +8... +6 градусів, а на вихідних потеплішає до +12... +13 градусів. До кінця тижня дощитиме.

У Чернівцях похолоднішає до +13 до +3 градусів протягом середи-п'ятниці, а на вихідних знову температура повітря піде вгору до +12 градусів. До кінця тижня буде хмарно, з опадами, при цьому 16 квітня до дощу додасться ще й мокрий сніг.

У Миколаєві температура повітря опуститься зі середи (до +15 градусів вдень) до п'ятниці (до +9 градусів), а потім знову підніматиметься, і до кінця тижня стовпчики термометрів покажуть +16 градусів. Дощ пройде 15-16 квітня.

У Житомирі 14-15 квітня температура повітря становитиме вдень до +13 градусів, потім 16-17 числа опуститься до +8 градусів, а закінчиться тиждень 18 квітня з температурою до +12 градусів. Всі ці дні збережеться хмарна дощова погода.

У Луганську температура повітря трохи знизиться з 14 квітня (+19 градусів) до 18 квітня (+15 градусів). Опади прогнозуються лише у середу та суботу.

В Ужгороді весь тиждень стовпчики термометрів будуть підніматися до +5 до +12 градусів. Опади у вигляді дощів очікуються з середи по неділю включно.

У Чернігові температура повітря продемонструє незначний спад до суботи від +14 градусів до +8 градусів, і потім почне підніматися до +12 градусів у неділю. До кінця тижня прогнозується хмарна і дощова погода (тільки на вихідних буде без опадів).

У Черкасах стовпчики термометрів опустяться зі середи (+14 градусів вдень) до п'ятниці (+8 градусів), а вже в неділю повернуться до колишнього показника до +14 градусів. Без опадів буде лише 14 квітня - потім почнуться дощі та похмура погода.

У Рівному 14-15 квітня температура повітря очікується близько +9... +6 градусів вдень, а потім до неділі, 18 квітня, підніметься до +13 градусів. Дощитиме до кінця тижня.