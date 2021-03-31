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Погода в Україні битиме рекорди: синоптики поділилися свіжим прогнозом

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе рекордне тепло вже 1 квітня, проте в деяких регіонах можливі дощі і навіть грози.

Про це розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

"Перше квітня обіцяє бути найтеплішим за хтозна скільки часу. У четвер у більшості областей України очікується +15+20 градусів!" - пише Наталка Діденко

А от уздовж смуги Сумщина - Черкащина - Полтавщина - Одещина повітря буде трохи свіжішим, але також тепло - тут від +11 до +15 градусів. Також свіжувато буде в прибережних морських зонах.

Вітер - з південного заходу, невеликий або помірний.

Що стосується опадів, то 1 квітня дощі очікуються в західних і місцями північних областях. А на решті територій буде без істотних опадів.

Західний же регіон накриє першими весняними грозами.

У Києві завтра неймовірно тепло - від +17 до +1 градусів. Суттєві опади малоймовірні, а от п'ятниця буде дощовою.

Синоптик уточнила, що першоквітневе потепління буде тимчасовим, бо вже 2-го квітня холодний атмосферний принесе в Україну більше дощів, температура почне поступово знижуватися, спочатку на Заході та Півночі. На вихідних похолодає вже у більшості областей України.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, якою буде температура, і де пройдуть опади 1 квітня.

Скріншот: Погода в Україні 1 квітня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що екологи прогнозують аномально спекотливе літо і посуху у 2021 році.

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