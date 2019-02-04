Слухайте внутрішній голос: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 4 лютого

Гороскоп на 4 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на понеділок

У понеділок, 4 лютого, зірки рекомендують знакам Зодіаку уважніше прислухатися до себе. Якщо відчуваєте "вантаж на плечах", не завадить трохи розвіятися.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп пророкує Овну відмінний день, якщо керувати емоціями і не влазити в непотрібні суперечки. Проявіть розсудливість навіть в тих випадках, де хочеться закричати на весь голос і уявити себе королем. Не ризикуйте хорошою репутацією і керуйтеся тими способами, які раніше приводили до успіху. Вечір у Овна складеться комфортно і тепло.

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Телець

4 лютого 2019 року Тельцю треба боротися зі своїми недоліками, щоб не впасти обличчям перед тими, хто його щиро поважає. Хронічні захворювання не залишайте без уваги. Вони потребують екстреного лікування, можливо, кваліфікованої клініці. Від дальньої поїздки Тельцю потрібно відмовитися заради збереження здоров'я.

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Близнюки

Гороскоп пророкує Близнюкам море радості та нових вражень. І все це відбудеться завдяки незабутнім знайомствам. Ділові контакти і поїздки принесуть матеріальні успіхи. Є шанс укласти угоду з другом, який давно обертається в сфері бізнесу і торгівлі. Ревнощі «змаже» Близнюкам картину в любові, не йдіть у неї на поводу.

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Рак

4 лютого Раку необхідно внутрішньо розслабитися, щоб більше спостерігати за ситуацією, а не бути її головним учасником. Контакти з людьми обмежте, особливо, в нових компаніях. Напружене положення в грошах призведе Раку до прийняття важливих рішень. Тільки не залазьте в борги, вони не допоможуть зміцнити матеріальне становище.

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Лев

Гороскоп обіцяє Леву продуктивний день, коли можна виконати великий обсяг роботи та отримати за це пристойний гонорар. Можливі «ліві» заробітки, але чесними шляхами. Дипломатичність у спілкуванні окрылит Лева, а також дозволить знайти пряме призначення своїм талантам. Важливі переговори скасуйте, вони не дадуть бажаного результату.

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Діва

4 лютого Діві слід бути не тільки терплячою, але і витривалою. Життя підкине вам такі труднощі, про які ви навіть не думали. Ризикувати грошима не думайте, це призведе до ще більших збитків. Легка нажива не для Діви, а ось докладені зусилля у творчих проектах наповнять оптимізмом. Причому, на довгий час.

Ваги

Гороскоп не радить Терезам вступати в конфлікт навіть з тими, хто викликає його на бій. Переживаючи за свою репутацію, ви осягнете те, від чого раніше зрікалися. Грамотно оформляйте документи, щоб потім не довелося переробляти. Для того, щоб вирішити фінансові проблеми, Терезам потрібно додати швидкості. І бути раціональніше.

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Скорпіон

4 лютого 2019 року Скорпіону потрібно діяти настільки оперативно, наскільки дозволяє йому внутрішній настрій. До речі, він – бойовий! Постарайтеся виконати зобов'язання перед тими, кому ви багато чим зобов'язані. Побутові проблеми миттю вирішуватися, якщо Скорпіон звернутися за допомогою до фахівців. Увечері чекайте прибутку.

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Стрілець

Гороскоп рекомендує Стрільцеві відкласти масштабні проекти в бік. Від них ніякого толку, одні лише фінансові витрати. Активність побільшає в рази, навіть якщо її штучно підвищувати. Слухайте внутрішній голос, він не підведе. У любові Стрільцеві обов'язково пощастить, якщо звернути увагу на нового і милого колегу.



Козеріг

4 лютого 2019 року Козерогові буде по-справжньому холодно і незатишно, але справа тут не в погоді за вікном. Особисте життя дала тріщину, причому, величезну. Вам навіть на роботу не захочеться йти, що цілком зрозуміло. Ой, тільки зовсім вже впадати у відчай не варто. Козерогові не заважає зустрітися з друзями, трохи розвіється і повеселитися від душі.

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Водолій

Гороскоп пророкує Водолію день, який промайне перед очима, як пейзаж за вікном поїзда. Ви такі плани побудували, але їм не судилося реалізуватися. І все тому, що беретеся то за одну, то за іншу справу. У фінансах у Водолія є зрушення, але не більше. Увечері не виключена сварка з родичем, а причина ясна – різниця смаків та поглядів.

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Риби

4 лютого 2019 Риби дозволять собі грандіозний шопінг. І правильно, ні в чому собі не відмовляйте. Тим більше, що грошей – повний гаманець. Відмінно складуться питання, що стосуються спадщини, продажу майна та будівництва. Увечері Риби познайомляться з людиною, яка стане для них не тільки другом, а й досвідченим наставником.

До речі, експерт назвала краще і найгірші дні для початку програми по схудненню і занять спортом.

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