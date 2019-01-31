Будьте стримані у висловлюваннях: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 31 січня

Гороскоп на 31 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на четвер

31 січня, в четвер, зірки рекомендують знакам Зодіаку стримати власне его і більше думати про оточуючих. Знизьте активність, це піде вам на користь.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп радить Овну час від часу згадувати про свої помилки, які ви зробили в минулому. Вони допоможуть у цьому уникнути багатьох непорозумінь. Гальмувати і, причому, конкретно, доведеться у фінансовій сфері. Особливо, якщо вирушите в бутік за модним одягом. Дзвінок від одного поверне Овна на землю, позбавивши від ілюзій.

⠀

Телець

31 січня Тельцю слід братися за ті справи, які він робить без запинки і якісно. Нові проекти не принесуть такого успіху, лише час втратите. Можливо, що вам запропонують високу посаду або роботу за кордоном. Проблеми зі здоров'ям Телець вирішить оперативним чином, якщо візьме до уваги народні методи лікування.

Близнюки

Гороскоп не радить Близнюкам розраховувати на допомогу тих, хто її сам не пропонує. Це лише ваші пусті надії і натяки, тому женіть їх геть. В любовній сфері експерименти дозволяються, але все має бути в міру. Діловитість і ентузіазм знадобляться Близнюкам у творчих проектах. Правда, доведеться внести невелику суму в якості авансу.

⠀

Рак

31 січня Раку необхідно бути вкрай стриманим у висловлюваннях. Інакше, ви зачепите образливим словом людини, яка дорожить своєю репутацією в суспільстві. Підприємливість потрібно у фінансовій сфері. Раку краще не витрачати той грошовий запас, що відклали на відпустку. До речі, до мандрівки вже можна морально готуватися.

⠀

Лев

Гороскоп рекомендує Леву шукати помічника в роботі, яку потрібно зробити в терміновому режимі. Якщо начальство про це не дізнається, то це на краще. Принаймні, премію можна отримати у подвійному розмірі. В любові не шукайте крайнього. Якщо Лев вважає себе "пупом Всесвіту", то скоро саме їм і виявиться. Тільки от повернути обранця вже не вийде.

⠀

Діва

31 січня Діва буде розмахувати своєю шаблею так хвацько, що ледь не ранить. Стримайте свій запал, знижуйте активність, адже спокій зараз для вас, як ліки. Від вашої поведінки в колективі залежить продуктивність. Поїздка по справах відкриє перед Дівою перспективи заробітку за кордоном. Сміливо підписуйте контракт.

Ваги

Гороскоп радить Терезам більше піклуватися про близьких людей, а не про незнайомців на вулицях. Досить жити кар'єрою і роботою, пора влаштувати сімейне свято. До речі, вихід в кіно, на виставку або в театр теж допоможуть зміцнити відносини з родичами. Комерційні реформи широкого масштабу сприятливо позначаться на бізнесі Ваг.

⠀

Скорпіон

31 січня 2019 року Скорпіону не можна лінуватися і йти від відповідальності, навіть якщо роботи буде катастрофічно мало. Не відкладайте на завтра, це може помітити шеф, який по голові не погладить. Гострі кути у відносинах Скорпіона допоможе обійти близький друг. У нього і досвіду в таких справах більше, так і з боку видніше.

⠀

Стрілець

Гороскоп на сьогодні пророкує Стрільцеві метушливий, але приємний день. Деякі неординарні моменти нададуть вплив на професійну сферу, що дозволить підняти авторитет до високої позначки. В далекій відрядженні Стрілець може зустріти свою любов. Несподіваний поворот у долі призведе до бажання створити сім'ю.

⠀

Козеріг

31 січня 2019 року Козеріг буде знаходитися у вільному творчому польоті. Це допоможе йому реалізуватися внутрішньо і втілити в життя давні задуми. Часу на все не вистачить, але на самому головному зробіть акцент. Не виключена прибуток з нових джерел, яку Козерогові краще покласти в скарбничку. Вечір сприятливий для духовних практик.

⠀

Водолій

Гороскоп рекомендує Водолію жити в ладу з совістю, щоб не мучитися потім тим, що вчинили неправильно або нерозумно. Хороший день для відпочинку на турбазі, хобі, творчості та ініціативних пропозицій. В особистому житті у Водолія з'явиться людина, до якої варто придивитися. Можливо, що саме він стане дороговказною зіркою.

⠀

Риби

31 січня 2019 року Риби будуть так абстрактно міркувати, що заразять прикладом неординарності оточуючих. Це гарна підмога, якщо є бажання творчо реалізуватися. У фінансах не порожньо і не густо, але цього і варто було очікувати. Зате в любовній сфері у Риб все, як у класичному романі. Букет квітів, запрошення в ресторан і...Решту за кадром.

До речі, експерт назвала краще і найгірші дні для початку програми по схудненню і занять спортом.

Читайте також хто зі знаків зодіаку "приречений" стати знаменитим.

Крім того, астролог назвала небезпечні дати літа 2019.